Covid-19 en Mendoza: pese a un leve “rebote” de casos en noviembre, la situación es estable

Noviembre ha llegado con un leve aumento de casos de Covid-19, aunque la situación en Mendoza es estable. Durante esta semana, desde el 5 al 11 de noviembre, se notificaron 107 nuevos positivos, mientras que en la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre se reportaron 94 casos, lo que revela un leve aumento de contagios de coronavirus.

En cuanto a la tasa de positividad, los valores indicaron un porcentaje de 1,46% entre el 5 y el 11 de noviembre, lo que revela que prácticamente no ha habido variaciones con la semana anterior, cuando fue de 1,43%.

De esta manera, la curva de este indicador muestra una situación estable desde mediados de septiembre y podría decirse que está aplanada desde hace un mes, cuando se posicionó por debajo de 2%.

Si bien los especialistas reconocen este bajo incremento de casos, no consideran necesario que se tomen nuevas medidas sanitarias, aunque sí remarcan la importancia de cuidarse y respetar los protocolos vigentes e insistir con la vacunación por posibles brotes, la llegada de la variante Delta y la “pandemia de los no vacunados”.

“Estamos con valores de positividad muy buenos, debajo del 1,46%, que son valores óptimos de larga data. Desde septiembre venimos con esos valores, lo que es muy bueno. Aunque las dos últimas semanas ha habido un empeoramiento de algunos indicadores epidemiológicos, es sólo una alarma ya que la situación es buena”, explicó Rodolfo Torres, coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa).

Y agregó: “La situación epidemiológica privilegiada que estamos teniendo en Mendoza hay que cuidarla para poder seguir en esta misma situación y no tener los problemas que están teniendo en otros lugares del mundo como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, que están con graves problemas en su cuarta ola”.

El doctor Torres recalcó la importancia de la vacunación: “Europa se está dando lo que se denomina ‘La pandemia de los no vacunados’: por ejemplo, Alemania tiene un 30% de habitantes que no se quieren vacunar y ese 30 % es el que está generando el colapso en el sistema de salud. En definitiva, la vacunación no es una conducta individual, no es nada más: ‘Yo me vacuno por mí’, sino que es una conducta de responsabilidad social. Me vacuno y me protejo y también a toda la sociedad y al sistema de salud”.

“Hay que insistirle a la gente que no se quiere vacunar que lo haga; es la única manera de parar con esto: tener las dos dosis de vacunación lo antes posible. Entre mayor sea el número de no vacunados, más riesgo hay de que se generen nuevas mutaciones”, sentenció el galeno.

Con respecto a la variante Delta, pronosticó que “va a llegar y va a impactar como lo ha hecho en todos lados”. “Cuando llega, se hace dominante. Lo hemos visto en los países afectados. En Argentina hay provincias donde esta variante está presente, como en Buenos Aires y Córdoba, y en algunos lugares de Salta, por lo cual es una cuestión de tiempo. Puede demorar pero no se va a parar. De alguna manera, tarde o temprano va a llegar, por eso es importante estar preparados y vacunados”, explicó el especialista en diálogo con Los Andes.

“No bajemos los brazos, sigamos usando el barbijo, respetemos el distanciamiento, no nos olvidemos del lavado de manos, ya que estas son todas medidas no sólo para prevenir el coronavirus sino un montón de enfermedades transmisibles. Y además invitemos a todos a vacunarse: niños, grupos de riesgos y a los que no se quieren vacunar, que lo hagan. Ya tenemos millones de dosis aplicadas y sabemos que son seguras y eficaces, este es el camino para resolver esta situación”, recomendó el profesional.

Fase ascendente

La médica infectóloga de adultos Victoria Codina indicó que era esperable que los casos ascendieran. “Venimos con una fase menguante, con muy poquitos casos. Es esperable que en algún momento comience a subir porque la forma del brote tiene siempre una fase ascendente y una fase descendente. Ahora parecería que estamos en una leve fase ascendente, aunque no es grave para tomar alguna medida”, analizó.

Y remarcó: “Hay que tener en cuenta que es necesario seguir cuidándose con los protocolos y respetarlos; la pandemia no se ha terminado todavía. También es muy importante aumentar la velocidad de la vacunación de toda la cantidad de personas posibles, y los grupos a los que se les indique tener la dosis de refuerzo ir aplicándosela”.

Con respecto a la variante Delta, la infectóloga explicó: “Hasta ahora ha sido identificada en muy pocos casos, con una epidemiología muy notoria porque venía de otros países. No hay circulación de Delta en la provincia pero es probable que vaya a haber en los próximos meses. Volvemos a lo anterior: la importancia de la vacunación y el cumplimiento de los protocolos”.

En cuanto a la capacidad de respuesta del sistema de salud Codina advirtió que “hoy no está colapsado”. “Es correcto hacer una vida dentro de los parámetros de la normalidad, pero hay protocolos que no van a cambiar, como el uso del barbijo en lugares cerrados. El no uso del tapabocas al aire libre está permitido ya que hoy, con la poca circulación que hay del virus, es muy poco probable contagiarse yendo por la calle. La realidad es que la situación epidemiológica va cambiando, tenemos que aceptar que la pandemia no ha terminado. Se manifiesta a través de brotes, fase ascendente, pico y fase descendente. No creo que la gente esté relajada, el brote tiene su forma natural y es esperable”, apuntó.

Y sumó:#”Tenemos que ser inteligentes y ver lo que pasa en Europa y Estados Unidos. Están ingresando a los meses fríos y la situación es muy mala, tienen el sistema colapsado y la variante Delta instalada, es lo que posiblemente nos pueda pasar. Nosotros tenemos una ventaja frente a ellos y es que en esos países la proporción de personas antivacunas es altísimo; nosotros por suerte tenemos una gran aceptación en las vacunas y creo que va a jugar a nuestro favor cuando Delta ingrese. No es lo mismo una población vacunada que una que no lo está, hay que evitar que el impacto sea fuerte”, cerró la profesional.

Por su parte, la ministra de Salud Ana María Nadal expresó esta semana: “En esta etapa de la pandemia son pocos los casos que informamos diariamente como positivos. Los casos que estamos diagnosticando están muy vinculados a sintomatología leve o a la inexistencia de sintomatología. Es muy importante para sostener esta situación no olvidarnos que el Covid está y seguir con los cuidados”.

Y agregó: “En cuanto a la variante Delta, estamos bien. Tenemos poca cantidad de casos y estamos pudiendo hacer los análisis y el seguimiento epidemiológico. Pero si en el país hay circulación de dicha variante también va a suceder que en la provincia la haya, por eso es que estamos tan atentos. El objetivo es poder contener lo que más podamos la predominancia de Delta”.