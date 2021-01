Covid-19: el Gobierno evalúa aumentar los controles en los ingresos a la provincia

El Gobierno provincial evalúa pedir un test de coronavirus negativo a los mendocinos que regresen de las vacaciones. Así lo informó este lunes Rodolfo Suarez, durante la conferencia de prensa donde dio los detalles del ciclo lectivo 2021.

Sucede que las autoridades quieren prevenir un rebrote del virus en Mendoza. Para ello se van a concentrar en los distintos ingresos a la provincia.

“En cuanto a los que están llegando vamos a tratar de intensificar los controles al ingreso de la provincia y establecer un sistema para que lleguen con un PCR negativo, por ahora aumentamos los controles internos con test rápidos en distintos puestos que vamos a establecer”, dijo el Gobernador esta mañana.

“Hay gente viniendo del Sur de la Argentina y de la Costa Atlántica y no queremos que los casos se disparen, les recomendamos que los que lleguen tomen unos días de aislamiento y se presten a hacerse los controles”, finalizó Suarez.

Regreso a clases presenciales en Mendoza

El motivo principal de la conferencia de prensa realizada este mediodía fue el inicio de clases presenciales en Mendoza y el estado de la negociación paritaria.

“El primero de marzo se inician las clases presenciales en Mendoza, y el 10 de febrero comienzan las clases con los chicos de trayectorias débiles que no han podido acceder durante el 2020 a las clases debido a la falta de acceso tecnológico”, dijo el Gobernador.

En cuanto a las paritarias, el Gobernador dijo: “Desde el Gobierno queremos hacer dos anuncios importantes. Como todos ustedes saben después de un año muy duro como fue el 2020 y gracias a la comprensión de la mayoría de la dirigencia gremial de la provincia, de 17 gremios se llegó a un acuerdo salarial con 14, esta negociación la llevó a cabo el ministro de Gobierno, Ibañez”.

“Pero luego del acuerdo paritario me llegaron sendas notas por parte de estos representantes de los gremios con los que me reuní hoy y nos pedían ser incluidos en el acuerdo y no quedar afuera de esta mejora para el 2021”, agregó el mandatario.