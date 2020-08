Convocan estudiantes de Trabajo Social para seguimiento de personas con Covid-19

Estudiantes avanzados de la carrera Trabajo Social son convocados para hacer seguimiento de pacientes con Covid-19 o contactos estrechos.

Es una iniciativa del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, que lanzó la invitación a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se dicta la carrera.

Según se ha publicado podrán ser alumnos de tercer año en adelante quienes serán capacitados y deberán hacer seguimiento epidemiológico. Tras la capacitación se les otorgará un certificado de organismos públicos, según anunció la casa de estudios.

Según se informó desde la facultad ya se han inscripto más de 50 interesados.

La semana que viene tendrán más detalles sobre cómo será el abordaje que harán. En principio es para hacer seguimiento telefónico, algo que ya se hace con un equipo del call center del gobierno. Pero además, evalúan la posibilidad de hacer abordajes en terreno lo que dependerá de la disponibilidad de movilidad y la posibilidad de darles un seguro.

Aclararon que no son pasantías, becas ni prácticas profesionales porque no califican como tales. Por ello no tendrán remuneración sino que será voluntario.

Antecedente

Ya habían sido incorporados 30 estudiantes de Medicina que brindan su aporte como una especie de “colador” para detectar casos sospechosos de Covid-19, tarea que además, en su caso, les sirve para acreditar horas de práctica. Ellos reciben llamadas en el call center (0800- COVID) con consultas médicas y detectan sintomatología y otras características asociadas a la definición de caso con la realización de un triage.

Son estudiantes del último año de esta carrera en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo que tiene un convenio con el Ministerio de Salud para hacer este aporte. Quienes reciben el primer contacto tras una llamada son de un equipo no médico que evacúa las dudas básicas. Si se detecta necesidad de un cuestionario más profundo la llamada se deriva a alguno de los estudiantes, quienes terminan de definir si se trata de un caso sospechoso. De considerarlo así derivan el contacto con un médico que, de confirmarlo, da inicio al protocolo e intenta determinar cuáles fueron sus contactos.

La inscripción para los estudiantes de Trabajo Social puede hacerse hasta el jueves 16 a las 18 horas en el siguiente formulario google drive: https://bit.ly/33Aa9vB.