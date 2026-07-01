Continúa la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno

Mendoza atraviesa una intensa ola polar que provocará un fuerte descenso de la temperatura durante este miércoles. El fenómeno también estará acompañado por lluvias aisladas, vientos del sector sur y nevadas en la cordillera y sectores de precordillera.

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La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió extender la suspensión de clases presenciales para el turno vespertino y nocturno de este miércoles 1 de julio en algunos departamentos de Mendoza, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a gran parte de la provincia.

La decisión fue tomada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la presencia de nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en los caminos de acceso a numerosos establecimientos educativos .

De esta manera, la suspensión continúa vigente en los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe , además de las localidades de Potrerillos y Cacheuta , en Luján de Cuyo, y Uspallata , en Las Heras.

La medida también incluye a los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz .

La DGE informó que, en todas las zonas alcanzadas por la suspensión, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica.

En tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo se desarrolla con normalidad, ya que las condiciones climáticas permiten el funcionamiento habitual de los establecimientos escolares.

Las autoridades provinciales indicaron que continuarán monitoreando la evolución del temporal para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas en las próximas horas.

Ola polar en Mendoza: cómo estará el tiempo

La jornada se presentará mayormente nublada y muy fría, con una temperatura máxima de apenas 7°C y una mínima de 0°C. Se esperan precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera, que también podrían alcanzar sectores de precordillera, el Valle de Uco y el sur provincial.

Para el jueves, el tiempo continuará inestable, con cielo mayormente nublado y precipitaciones durante gran parte del día. La temperatura tendrá pocas variaciones, con una máxima de 6°C y una mínima de 1°C.

A partir del viernes comenzará una mejora gradual. Se espera cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 9°C.

El fin de semana continuará el repunte térmico, aunque persistirán las heladas durante las primeras horas de la mañana. El sábado la máxima alcanzará los 12°C y el domingo llegará a 13°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los -2°C. Para el lunes se prevé otra jornada estable, con cielo poco nublado y una máxima de 14°C.