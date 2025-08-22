Continúa el paro de controladores con fuerte impacto: reprogramaciones y demoras en todo el país

El paro dispuesto por los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se hizo sentir este viernes en los aeropuertos de todo el país con la reprogramación de los vuelos dispuestas por las compañías aéreas.

Además, Aerolíneas Argentinas denunció ante EANA y la ANAC que ATEPSA “impidió la salida de nueve vuelos que contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza, incluidos dos vuelos internacionales”.

La protesta de hoy respondió al fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y marcó el inicio de un plan de acción escalonado que se desplegará a lo largo de los próximos días de agosto.

El Gobierno rechazó las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA y adujo que “afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, según señalaron fuentes de esa firma.

“Tras la finalización de la última conciliación obligatoria, EANA participó en las últimas semanas de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con el gremio ATEPSA debido a su postura intransigente”, indicaron las fuentes.

Y añadieron que, ante esta situación, “el gremio ratificó la aplicación del cronograma de paro que se extiende durante cinco días, desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto, en distintas franjas horarias de 3 horas cada una, llegando a un total de afectación de 6 horas diarias”, pese a “las observaciones de la ANAC sobre las medidas de fuerza planteadas por no cumplir con la reglamentación vigente para estos casos”.

Apuntaron también las fuentes que “la justicia rechazó oportunamente la cautelar presentada por el gremio ATEPSA, en relación a la reglamentación emitida por la ANAC sobre la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (servicio esencial) ante la aplicación de medidas de fuerza”.

Las medidas de fuerza seguirán el domingo 24 de agosto, de 13 a 16 y de 19 a 22; el martes 26, de 7 a 10 y de 14 a 17; el jueves 28, de 13 a 16, y el sábado 30 de 13 a 16 y de 19 a 22.

Sin embargo, las restricciones no alcanzan a vuelos en emergencia ni a aeronaves afectadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, según aclaró el gremio.

Cómo impacta en los aeropuertos

Las restricciones se aplican sobre los despegues, ya que los controladores:

Restringen las autorizaciones de salida de aeronaves y vehículos en superficie.

Suspenden la recepción y transmisión de planes de vuelo en los horarios establecidos.

Los arribos no están alcanzados, lo que atenúa en parte el impacto, aunque se espera que las demoras se acumulen a lo largo de cada jornada.

Un conflicto que se arrastra

El enfrentamiento gremial tuvo su primer capítulo en julio, cuando el Gobierno dictó la conciliación obligatoria para evitar paros durante las vacaciones de invierno. Sin embargo, la extensión del proceso no permitió destrabar la negociación.

El Ministerio de Trabajo ofreció un incremento del 1% mensual, en línea con lo otorgado al resto del sector público, pero ATEPSA lo consideró insuficiente y reclamó una “recomposición decente” antes de suspender el plan de lucha.

Impacto en pasajeros y aerolíneas

Argentina moviliza actualmente más de 200 mil pasajeros semanales en vuelos de cabotaje e internacionales. Las medidas podrían derivar en demoras acumuladas, cancelaciones y reprogramaciones masivas que afectarán tanto a aerolíneas nacionales como extranjeras.

Desde EANA insistieron en que mantienen abiertos los canales de diálogo y que, de persistir el conflicto, las compañías deberán reorganizar sus operaciones para reducir el perjuicio a los usuarios.

Servicio público esencial de navegación aérea

Los servicios de navegación aérea son considerados servicios públicos esenciales, por lo que el gremio no puede interrumpirlos de manera total. Por esta razón, las medidas de fuerza se realizan en franjas horarias, garantizando siempre un porcentaje mínimo de prestación del servicio.

¿Qué deben hacer los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados por las medidas de fuerza de ATEPSA?

Los pasajeros con vuelos afectados por estas medidas de fuerza en esas franjas deberán contactar a las líneas aéreas para conocer el estado de su vuelo.

¿Qué pasa si el pasajero pierde su vuelo, sufre demoras o cancelaciones por el paro de controladores aéreos?

Si su vuelo aún no fue reprogramado, el pasajero tendrá que contactar a su aerolínea para que le ayuden a gestionarlo.

¿Podrán aterrizar los vuelos programados?

Sí. La medida de fuerza afecta únicamente a los despegues, por lo que los aterrizajes no se verán afectados.