Continúa cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor: aludes del lado chileno complican la reapertura

La medida comenzó a regir desde las 22 de este domingo para todo tipo de vehículos. A las 10 de la mañana evaluarán la situación. El Paso Pehuenche está habilitado.

El Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos, a partir de las 22 horas de este domingo. La medida se llevó a cabo ante las condiciones climáticas adversas registradas en la alta montaña.

Según informaron desde el Centro de Fronteras de Argentina, las lluvias en cordillera provocaron desprendimientos de material sobre la calzada y en distintos sectores de cobertizos del lado chileno, lo que impide la transitabilidad segura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VALLEOVA/status/2015612454160515418&partner=&hide_thread=false *RUTA 60 CHILE,COBERTIZO N°1 CON ALUD* SE TRABAJA EN EVACUAR LA GENTE QUE QUEDÓ EN EL LUGAR, EVALUARÁN DAÑOS A PRIMERA HORA DEL LUNES 26 DE ENERO. pic.twitter.com/h4mjaJsbrM — OSVALDO (@VALLEOVA) January 26, 2026 En la mañana de este lunes, comunicaron desde la coordinación del Paso Cristo Redentor que las autoridades se reunirán a las 10 de la mañana para definir la reapertura o no del paso fronterizo. La transitabilidad de la ruta en Chile sigue complicada.

Se continúa con el aparcamiento de vehículos particulares en las playas 3 de YPF. Asimismo, la playa de A.C.I. se encuentra al 100 % de su capacidad, por lo que se inició el estacionamiento de camiones en los pulmones de YPF, correspondientes a las playas 1 y 2.

De persistir la demanda, se continuará con el aparcamiento en EG3 y, en caso de ser necesario, se solicitará a la Policía de Seguridad Vial el corte de las rutas 7 y 40.