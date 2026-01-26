26 de enero de 2026 - 08:36

Continúa cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor: aludes del lado chileno complican la reapertura

La medida comenzó a regir desde las 22 de este domingo para todo tipo de vehículos. A las 10 de la mañana evaluarán la situación. El Paso Pehuenche está habilitado.

Los Andes | Redacción Sociedad
El Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos, a partir de las 22 horas de este domingo. La medida se llevó a cabo ante las condiciones climáticas adversas registradas en la alta montaña.

Según informaron desde el Centro de Fronteras de Argentina, las lluvias en cordillera provocaron desprendimientos de material sobre la calzada y en distintos sectores de cobertizos del lado chileno, lo que impide la transitabilidad segura.

En la mañana de este lunes, comunicaron desde la coordinación del Paso Cristo Redentor que las autoridades se reunirán a las 10 de la mañana para definir la reapertura o no del paso fronterizo. La transitabilidad de la ruta en Chile sigue complicada.

Se continúa con el aparcamiento de vehículos particulares en las playas 3 de YPF. Asimismo, la playa de A.C.I. se encuentra al 100 % de su capacidad, por lo que se inició el estacionamiento de camiones en los pulmones de YPF, correspondientes a las playas 1 y 2.

De persistir la demanda, se continuará con el aparcamiento en EG3 y, en caso de ser necesario, se solicitará a la Policía de Seguridad Vial el corte de las rutas 7 y 40.

Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo
Por su parte, desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, indicaron que el cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor se dispuso tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, en base a reportes de vialidad chilena. Además detallaron que la decisión se tomó de manera preventiva, ante la inestabilidad climática existente.

En ese marco, las autoridades recomendaron a los usuarios consultar el estado del Paso Internacional antes de emprender viaje, a fin de evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche: habilitado

El Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos:

  • Salida de Argentina: de 08:00 a 19:00
  • Ingreso a Argentina: de 08:00 a 20:00

Además, el comunicado aclara que la Ruta Nacional 145 está transitable con precaución entre la localidad de Las Loicas y el Límite Internacional, por calzada en reparación.

