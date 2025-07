Conoció un tratamiento en Netflix e inició una campaña para llevar a su hijo con parálisis cerebral a México

“ Momi ”, como lo llama su familia, es un niño mendocino “súper feliz de una sonrisa y una mirada muy alegre” y un espíritu inquieto, cuenta Daiana, en diálogo con Los Andes. Aunque no puede hablar ni moverse con libertad, “se comunica con los gestos, es muy extrovertido y le gusta la adrenalina”.

Morrison padece encefalopatía crónica no evolutiva , un tipo de parálisis cerebral infantil . Durante el parto sufrió hipoxia perinatal , una falta de oxígeno que derivó en una convulsión y dejó secuelas neurológicas en dos partes de su cerebro. Esto afectó áreas fundamentales como el movimiento, el habla y la deglución.

Desde entonces, su mamá y sus tías son su mayor sostén y su motor de lucha. Durante años, la familia realizó distintos tratamientos que lograron grandes avances en su calidad de vida. Ahora, una nueva esperanza se abre con el tratamiento Cytotron , una técnica no invasiva que utiliza campos electromagnéticos para regenerar tejidos y activar conexiones neuronales.

Tiene 7 años, sufrió una parálisis cerebral y su mamá lucha por un tratamiento que podría cambiarle la vida Morrison y su mamá Daiana. Daiana Caruso

Una luz de esperanza que llegó del cine

Daiana conoció el tratamiento a partir de la película “Los dos hemisferios de Lucca”, estrenada este año en Netflix, que generó un fuerte impacto al mostrar la historia real de una familia que viajó hasta India buscando una mejora para su hijo.

“Hable con Ana, es una mamá que llevó a su hijo recién nacido a realizar el tratamiento a la India que le ayudó un montón. Ella quería volver en el 2022 y mi idea era sumarme, pero había muchas cosas a tratar como el idioma, la lejanía, las comidas. Momi come comidas caseras y blandas. No me animé”, relató.

Morrison Momi lleva años haciendo tratamientos que han dado grandes resultados. Daiana Caruso

En 2024 Daiana se enteró de otro tratamiento en cuba, averiguó todo para el viaje y le dijo a sus hermanas Daniela y María José: “¿Y si lo intentamos?”. Su familia le dio un sí de inmediato, pero al poco tiempo se estrenó la película de Lucca: “Me habló mucha gente acordándose de nuestra historia, nos decían que teníamos que ir y ese fue el empujón que me dijo ‘me anoto’”, explicó.

Consultaron con un neurólogo especializado y Morrison fue aprobado para recibir el tratamiento. La familia necesita reunir 50.000 dólares que cubrirán los costos del procedimiento, los pasajes, el seguro, el alojamiento y repatriación.

Cómo colaborar

Para reunir los fondos, Daiana, junto a sus hermanas Daniela y María José y su amiga Jessica Mangione, crearon la cuenta de Instagram @muevetepormorrison, donde difunden la campaña, organizan rifas, sorteos y comparten avances, historias y mensajes de aliento. También viralizaron un video junto a Morrison que ya fue compartido por Canal 7, Canal 9, medios de San Juan y redes sociales, tocando el corazón de miles de personas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morrison- Momi (@muevetepormorrison)

Datos para colaborar:

Banco Supervielle

Titular: Daiana Elizabeth Caruso

CBU : 0270075520036551470014

: 0270075520036551470014 Alias : MUEVETEPORMORRISON

: MUEVETEPORMORRISON CUIT/CUIL: 27-37267090-3

Además, se enfrentan a obstáculos burocráticos. Daiana cuenta que aún no le otorgan la Pensión por Discapacidad para su hijo y que tienen conflictos con las obras sociales. A pesar de todo, no bajan los brazos.

Movete por Morrison.jpg

“Quiero que su cuerpo responda como él quiere”

"Momi es muy vivo la vida que tiene por dentro. Es como si estuviera encarcelado en ese cuerpito que le da pelea todos los días. Quiero ayudarlo. Como mamá, tengo el deber y la responsabilidad de ayudarlo. Por eso vamos, para que él pueda dejar de luchar tanto y que su cuerpo responda como él quiere que responda.", expresó emocionada Daiana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morrison- Momi (@muevetepormorrison)

"Vamos con toda la fe. Morrison ha avanzado un montón. Hemos hecho seis tratamientos en Buenos Aires e hizo muchas nuevas conexiones neuronales. Yo creo que todo lo que hemos hecho en tres años, el Cytotron nos lo va a resumir a 30 días. Sé que van a haber nuevas conexiones neurológicas, no sé cuáles, pero si sé que nos va a acortar mucho el tiempo y el tiempo en un niño como el Momi es muy importante”.

“Nosotros somos muy felices, pero si buscamos la paz en su autonomía, en que pueda comunicarse un poco mejor, la paz en aliviarle dolores, en que pueda no tener tanta rigidez en las extremidades, que pueda sentarse solito”, concluyó Daiana.

¿Qué es el tratamiento Cytotron?

El Cytotron es una tecnología médica desarrollada por el Dr. Rajah Vijay Kumar que utiliza campos electromagnéticos de baja energía para promover la regeneración celular en tejidos dañados. Originalmente pensado para abordar problemas óseos y ciertos tipos de cáncer, su aplicación se ha expandido hacia el tratamiento de trastornos neurológicos, como la parálisis cerebral, con resultados prometedores en la mejora de funciones motoras y cognitivas.

Este tratamiento se basa en los principios de la medicina regenerativa, un campo que busca activar los mecanismos naturales del cuerpo para reparar y reconstruir tejidos. En el caso del sistema nervioso, el dispositivo emite señales electromagnéticas guiadas por estudios de resonancia magnética para actuar específicamente en las áreas del cerebro afectadas. Esta estimulación neurogénica funcional ayuda a reactivar circuitos neuronales dormidos y promover nuevas conexiones.

image.png Cytotron es un tratamiento experimental que utiliza radiación electromagnética para influir en la regeneración celular.

El protocolo consiste en 28 sesiones consecutivas de una hora por día, durante las cuales se aplica una dosis personalizada de radiofrecuencia. Más de 500 personas ya han recibido este tratamiento en el centro NeuroCytonix de Monterrey, México. Investigaciones iniciales mostraron mejoras en niños con parálisis cerebral, y actualmente se está estudiando su eficacia en otras condiciones neurológicas como el autismo, traumatismos craneoencefálicos y secuelas post-COVID.