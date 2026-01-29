Paola González vive en el barrio San Martín (al oeste de la Ciudad de Mendoza ) y es de esas personas que, con mucho orgullo y placer, vive por y para los demás . Este viernes, 30 de enero de 2026, Pao cumplirá 57 años . "Con 57 años ya tengo siete nietos, ¿no puedo pedir nada más!" cuenta la mujer, desbordante de felicidad y quien ya es una referente en esa dura zona (porque, como canta Divididos, "en el oeste, está el agite").

Paola es la responsable y referente del comedor y merendero "Yo Si Te Creo" , que funciona en el barrio San Martín. Y para su cumpleaños número 57 no quiere que los regalos sean para ella, sino para las más de 300 personas que asisten periódicamente a este espacio comunitario. Por ello es que, para festejar sus 57 eneros, pide mercadería, alimentos y hasta útiles escolares para asistir a quienes van a diario al lugar.

"El pedido no es para los demás, el regalo es realmente para mí. Porque es lo que nos ayuda a seguir adelante; el ayudar al otro te llena el alma . A veces la gente dice que hacemos un gran sacrificio. Pero lo cierto es que a mí el 'Yo Si Te Creo' me salvo la vida después de tanta lucha y tanto dolor . El merendero me curó, por lo que también es un regalo para mí". describió la mujer, que tiene una hija que denunció haber sufrido abusos en el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo de Mendoza.

Conmovedor: tiene un comedor y, para su cumpleaños, pide como regalo ayuda para no tener que cerrarlo

En 2020 , en el momento en que todo estaba cerrando en Argentina como consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria (ASPO) motivado por la pandemia de Covid-19, Paola González abría las puertas del merendero "Yo Si Te Creo" .

El nombre no fue casual ni improvisado, ya que es el lema con que se identifican las víctimas de abusos sexuales y sus familias para intentar hacerle frente a la impunidad que acostumbra a rodear estos macabros hechos. Y una de las hijas de Paola, quien presenta una discapacidad, estuvo entre las denunciantes de los abusos sexuales que sufrieron alumnos y alumnas en el instituto Próvolo .

Por estos abusos, la Justicia de Mendoza condenó a dos curas y a dos ex trabajadores a penas de prisión que iban entre los 45 y los 10 años de cárcel. Ello tras confirmar que los abusos existieron, y que los cuatro hombres (entre ellos, los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho) fueron los autores.

Paola YSTC Conmovedor: tiene un comedor y, para su cumpleaños, pide como regalo ayuda para no tener que cerrarlo Gentileza

Desde la apertura del merendero, la cantidad de gente que asiste en búsqueda de ayuda y contención nunca dejó de aumentar.

"Estamos asistiendo a más de 150 chicos, pero si sumamos a adultos mayores y personas con discapacidad llegamos a las 300, son más de 60 familias. Y no asistimos a más porque no podemos, pero cada vez hay más demanda y recibimos menos", describe Paola, con su simpleza y humildad de siempre. "No vamos a bajar los brazos, ni a cerrar", completa.

La difícil situación económica y social se siente -y mucho- en "Yo Si Te Creo". La cuota social para recibir asistencia desde el Banco de Alimentos se volvió impagable para la realidad del merendero, por lo que hoy dependen exclusivamente de las donaciones voluntarias.

Cumpleaños feliz

Paola repite una y otra vez que alimentos no perecederos, mercadería, útiles y ropa son los regalos que más feliz la harían pasa su cumpleaños. Estos obsequios no la tendrían a ella como destinataria, sino a los chicos que asisten al merendero.

"Para colmo, se aproxima el inicio de clases, y es muy difícil conseguir útiles y ropa para la vuelta al cole. A ello se suma que, orgullosamente, en el comedor hay dos chicos que, pese a sus adversidades y las de su familia, este año van a empezar la universidad. Es algo muy emotivo y es lo que buscamos, justamente: brindar las herramientas a los chicos y que sepan que el futuro depende mucho de su esfuerzo", cuenta la mujer.

Paola Yo si te creo 2 Conmovedor: tiene un comedor y, para su cumpleaños, pide como regalo ayuda para no tener que cerrarlo Gentileza

Quienes puedan y quieran colaborar con alimentos, útiles escolares, mercadería, calzado y ropa -todos elementos imprescindibles para que "Yo Si Te Creo" no tenga que cerrar sus puertas- pueden comunicarse al 2617523692 (llamadas) o al 2616714277 (WhatsApp) para ponerse a disposición.

También pueden hacerlo al alias salsa.loma.papel o bien dirigiéndose y llevando la ayuda a la Manzana M Casa 14 del barrio San Martín (Ciudad de Mendoza).

"Mi mayor deseo de cumpleaños es que el 'Yo Si Te Creo' pueda seguir funcionando. Es un espacio que no solo asiste las necesidades básicas (alimentos, ropa y medicamentos), sino también ayuda a familias que han sufrido episodios de abuso sexual e intrafamiliar. Trabajamos con los organismos que se dedican al acompañamiento en esos casos, así como también a personas con discapacidad", cierra Paola González.