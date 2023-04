Conflicto en la Caja de Salud: tras reclamos de afiliados, la entidad expresó que cumple con la ley

Tras la realización de una asamblea que había recibido cuestionamientos, desde la Caja de Previsión de Profesionales de la Salud de Mendoza dieron sus argumentos.

Algunos afiliados habían cuestionado que la convocatoria a las asambleas no se realice por medios de comunicación más accesibles e interpretan que se busca desalentar la participación para que las decisiones sean tomadas por un grupo minoritario. En este sentido, manifestaron disconformidad por que la última se realizara el viernes pasado, en el departamento de San Martín y en horario nocturno como así también que en diciembre, en condiciones similares, se dispusiera un aumento que señalaron es de 100% en los aportes obligatorios mensuales.

Según explicó a los Andes el doctor Félix Nallim, actual presidente, la convocatoria se hace por los medios establecidos por la ley pero además se utilizan redes sociales y la página web de la entidad.

Detalló que la asamblea ordinaria - como la del viernes- llama para dar a conocer el balance, la memoria, el informe de la sindicatura y elegir los dos síndicos. “La problemática actual tiene que ver con que el 6 de diciembre hubo asamblea extraordinaria en la Caja, en la que participaron muy pocas personas porque nadie se enteró, porque el directorio de la caja convoca a través de medios de comunicación que hoy no son los más usados”, expresó el licenciado Esteban González, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza, la semana pasada, al manifestar su disconformidad.

Refirió que se publica en el Boletín Oficial, donde corresponde por una cuestión legal y en el diario Los Andes, pero dijo que no se usan redes sociales ni correo electrónico que es donde una mayor porción de afiliados pueden tener acceso.

“Hoy se informa por las redes sociales y tampoco usan el correo por el que sí llegan los avisos de deuda o la cuponera para pagar”, señaló.

“Con las pocas personas que asistieron se votó un 100% de aumento en los aportes mensuales lo que implicó que quedaran altísimos y no representa la voluntad del cuerpo de afiliados de los profesionales de las 11 profesiones de salud que está dentro de la Caja”, subrayó.

Ante esto, Nallim señaló: “El aporte se aumentó en una asamble extraordinaria del 6 de diciembre de 2022 que se llamó como se llaman todas las asambleas, como indica la ley y que fue votado en forma positiva; el porcentaje es de 90% aproximadamente y fue debido a que en tres años no se había aumentado el valor de la cuota”.

Dijo que por lo pronto no habrá un nuevo ajuste y que para hacerlo se debe convocar a una nueva asamblea extraordinaria.

Reclamos

La Caja es una entidad creada por ley provincial en el año 1999. Administra los fondos previsionales de los profesionales que trabajan de manera independiente, monotributistas y autónomos y la participación allí es automática, es decir obligatoria. Nallim explicó que es un sistema solidario y que las jubilaciones se pagan con los aportes de los adherentes activos.

En una publicación, la entidad refirió que la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza realizó su Asamblea General Ordinaria, AGO, en el departamento de General San Martín. En votación, eligieron a Fabián Ferro y Diego Correa como los síndicos actuales de la institución mendocina que actuarán en representación de los afiliados.

La fórmula ganadora fue propuesta cerca de las 23. “Antes de las 20 comenzaron a llegar al edificio de Calle Avellaneda 321 -de San Martín- los primeros afiliados. Algunos, al no estar al día con las cuotas de la institución no lograron acreditarse para la asamblea. La situación generó el malestar de unos pocos que realizaron una manifestación. A las 20 en punto el presidente de la Caja de la Salud Mendoza, Félix Nallim, concretó la apertura de la asamblea y por la falta del número suficiente -de afiliados presentes- se esperó una hora -hasta las 21- para que iniciara formalmente”, detalla.

Justamente a esto se había referido González: “Nos hemos enterado muy cerca de la fecha, hace dos días (...) la convocatoria es en un lugar donde hay que trasladarse, a las 8 de la noche para el primer llamado y a las 9 el segundo llamado”, comentó. Agregó además: “El padrón tiene inconsistencias, hay gente que no figura y no van a dejar entrar, hay gente que no ha pagado nunca y figura al día y sí la van a dejar entrar”.

Manifestó que hay un grupo amplio en desacuerdo con este pago: “Estamos muy preocupados porque las cuotas han quedado muy altas y la jubilación ha quedado baja”, por ello destaca que de allí deviene el enojo.

En contraposición Nallim señaló: “Este es un grupo disidente (...) son los que vienen bregando para que las cajas desaparezcan porque quieren que sean voluntarias”.

Explicó que no pueden elegir no pagar porque la ley así lo establece. “La Caja es un ente público no estatal y tenemos que cobrar porque si no estamos cayendo en la figura de incumplimiento de funcionario público”.

Luego agregó: “No sé por qué se resisten a pagar si luego van a tener un gran beneficio, quien hoy se jubila recupera en tres años y medio lo que invirtió en 23 años”.

Señaló que pagan todos los mismo indistintamente de sus ingresos, algo que también había sido cuestionado, pero dijo que cuando se jubilan, aún quien facturó más también cobrará el mismo monto de jubilación que el resto.

Reunión incómoda

La publicación de la organización detalló lo que fue una reunión con manifestaciones en contra. Según detalla, “los afiliados disidentes a la actual conducción con la cuota al día, conducidos por el kinesiólogo Esteban González, quien había elevado su queja respecto a una supuesta falta de comunicación de las acciones del Directorio de la Caja de la Salud Mendoza, participaron en la instancia, votaron en contra de la propuesta oficial y perdieron ante la mayoría”.

“Mientras tanto -continúa- un reducido grupo llevaba adelante una manifestación, frente al edificio del Círculo Médico del Este, generando ruidos molestos y expresando quejas elevadas de tono”.

Respecto de la convocatoria expresa: “La Caja tiene como objetivo rotar los lugares de realización de las asambleas en la provincia de Mendoza. El fin es llevar adelante una gestión en los distintos oasis provinciales y esta fue la tercera que se realizó en San Martín. El horario que se estableció fue justamente para permitir que los afiliados que están trabajando puedan llegar a presenciarla”.

En tanto, Nallim destacó al respecto: “La asamblea ordinaria del viernes se debió realizar según lo que dicta la ley que la reglamenta, “a los 120 días de haberse cerrado el ejercicio del año anterior y fue simplemente la oportunidad para representar los balances, la memoria, el informe de la sindicatura y la elección de los síndicos. La convocatoria se hizo de acuerdo a lo que dice la ley en los medios que la norma impone. Que es el Boletín Oficial, medio informativo por el cual muchos preguntaron dónde se consigue. O sea que ni saben lo que es y que se puede consultar fácilmente, por ejemplo, en internet”.

Luego apuntó: “Ahora pretenden que utilicemos los medios masivos que utiliza la juventud pero nosotros debemos cumplir con la ley que establece que se debe comunicar durante tres días hábiles en medios de tirada provincial que, en este caso, el único que hay es el Los Andes. Antes teníamos también el UNO. Por lo tanto cumplimos con la ley”, completó.