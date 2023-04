Convocan a asamblea en la Caja de Salud y hay reclamos de afiliados por inconsistencias

La Caja de Previsión de Profesionales de la Salud ha convocado a una Asamblea General en el departamento de San Martín para este próximo viernes en horario nocturno. Parte de los afiliados vienen reclamando por el incremento de los aportes mensuales de 100%, los cuales son obligatorios, y habían pedido tratarlo en la reunión. Sin embargo, por las condiciones en que se plantea, alejada del Gran Mendoza donde hay más profesionales, y por la escasa difusión de la convocatoria, la lectura que hacen es que se busca desalentar la participación.

“La problemática actual tiene que ver con que el 6 de diciembre hubo asamblea extraordinaria en la Caja, en la que participaron muy pocas personas porque nadie se enteró, porque el directorio de la caja convoca a través de medios de comunicación que hoy no son los más usados”, expresó el licenciado Esteban González, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza.

Refirió que se publica en el Boletín Oficial, donde corresponde por una cuestión legal y en el diario Los Andes, pero no se usan redes sociales ni correo electrónico que es donde una mayor porción de afiliados pueden tener acceso.

“Hoy se informa por las redes sociales y tampoco usan el correo por el que sí llegan los avisos de deuda o la cuponera para pagar”, señaló.

“Con las pocas personas que asistieron se votó un 100% de aumento en los aportes mensuales lo que implicó que quedaran altísimos y no representa la voluntad del cuerpo de afiliados de los profesionales de las 11 profesiones de salud que está dentro de la Caja”, subrayó.

Ante esto, dijo que varias instituciones de salud han solicitado una asamblea extraordinaria para reconsiderar este punto la cual no fue otorgada por el directorio. Ahora está la oportunidad de plantear la situación en esta asamblea pero aducen las dificultades señaladas. Las autoridades tampoco se han hecho eco de los reclamos para hacer más efectiva la comunicación y han repetido la metodología.

Qué es la Caja de Salud

La Caja es una entidad privada creada por ley provincial en el año 1999. Administra los fondos previsionales de los profesionales que trabajan de manera independiente , monotributistas y autónomos y la participación allí es automática, es decir obligatoria.

Incluye diversos profesionales de la Salud: licenciados en Psicología, Fonoaudiología, Obstetricia, Trabajo Social y Nutrición, odontólogos, médicos veterinarios, bioquímicos, farmacéuticos y médicos.

Según explicó el licenciado, no se puede elegir acceder al sistema de Anses que a esta altura es mucho más conveniente ya que adujo: “Se aporta 5 veces lo que se aporta en el sistema previsional argentino a través del monotributo”.

Comentó que en la entidad que preside han hecho encuestas de las que surgió que 92% tiene una opinión negativa. Agregó que es una organización privada y por ende tiene menos garantías y solvencia que el sistema estatal y que cuando se creó no se hizo un referéndum para saber si los profesionales estaban de acuerdo. Por otra parte, señaló que es un sistema impopular que beneficia más a los que más ganan. Es que se aporta no por el nivel de ingresos mensual sino por años de ejercicio, lo que deja holgados a quienes tienen grandes ingresos y ajustados a quienes ganan unos 150.000 pesos por mes, algo frecuente en su sector según señaló. Es decir que pagan lo mismo con igual cantidad de años.

“Estamos muy preocupados porque las cuotas han quedado muy altas y la jubilación ha quedado baja”, por ello destaca de allí deviene el enojo.

Ante esta serie de situaciones buscan dar difusión a la asamblea que se realizará mañana.

“Nos hemos enterado muy cerca de la fecha, hace dos días (...) la convocan es en un lugar donde hay que trasladarse, a las 8 de la noche para el primer llamado y a las 9 el segundo llamado”, comentó. Agregó además: “El padrón tiene inconsistencias, hay gente que no figura y no van a dejar entrar, hay gente que no ha pagado nunca y figura al día y sí la van a dejar entrar”.

La intención es fomentar la participación para que no sea un grupo reducido el que tome las decisiones y por lo cual han organizado un traslado hasta el lugar.

“Saldremos desde Mendoza, previo a hacer una concentración el viernes 21 de Abril en Plaza Independencia (Espejo y Mitre) a las 19:15 hs. A las 19:30 hs saldremos hacia San Martín. La idea de juntarse es para poder viajar varios en cada auto y poder trasladar a quienes no cuenten con movilidad. Llevar DNI”, reza un texto que están difundiendo.

“Debe asistir la mayor cantidad de profesionales -piden- para lograr que las decisiones que se tomen, realmente representen la voluntad de los afiliados y no solamente la del Directorio de la Caja. Tener en cuenta que se elige Síndico Titular y Suplente. ¡¡¡Eso es muy importante!!! ¡¡¡El momento es ahora!!!”

El comunicado del grupo

IMPORTANTE!: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CAJA DE LA SALUD

Comunicamos que el Directorio de la Caja de la Salud ha realizado una convocatoria a Asamblea Ordinaria para este viernes 21 de Abril a las 20 hs (1er llamado) en el auditorio del Círculo Médico del Este, calle Avellaneda N° 321, 1° piso del departamento de Gral. San Martín.

A pesar de los reclamos explícitos expresados por instituciones representativas de distintas profesiones en las notas presentadas meses atrás, desde el Directorio de la Caja insisten en no difundir la convocatoria a través de medios de comunicación más modernos, eficientes y de mayor llegada a sus afiliados/as.

Destacamos también que se decidió realizar la Asamblea en una zona que no es precisamente donde se encuentra la mayor cantidad de profesionales de la provincia.

Los puntos del orden del día son los siguientes:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos asambleístas para que junto con los primeros suscriban el acta;

2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior;

3. Consideración de Memoria Anual y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, Presupuesto del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023 e Informe de Sindicatura;

4. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. Podrán participar de la asamblea los afiliados al día en sus obligaciones (art. 25 de la Ley N° 6.728 y art. 8 Reglamento).

La asamblea sesionará válidamente transcurrida una hora de la prevista, con el número de afiliados presentes (art. 10 de la Ley 6.728).

*Para verificar si estás incluido en el padrón para participar de la Asamblea, ingresa en el siguiente link: https://cajasaludmza.org.ar/sistema/verificarpadron.php

*Para ver la convocatoria completa, ingresá en el siguiente link: https://cajasaludmza.ar/la-caja-de-la-salud-mendoza-convoca-a-asamblea-en-el-departamento-de-san-martin/

Es momento de participar activamente en estas instancias decisivas para nuestro futuro. Tu participación es muy importante.