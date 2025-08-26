26 de agosto de 2025 - 10:33

Confirmado: decretan un feriado masivo en Argentina, ¿cuándo es?

Se viene un nuevo día festivo en el calendario 2025. ¿Cuánto falta para el próximo fin de semana largo?

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después del 17 de agosto, el Gobierno nacional confirmó en el calendario oficial de 2025 que el próximo feriado será en octubre, aunque no con un fin de semana largo como muchos desean.

Es el decreto N° 1.027/2024 el que dispuso para este año cuáles días son feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos.

El próximo feriado será el 12 de octubre

Tal como indica el calendario oficial de Argentina, el próximo feriado nacional será el domingo 12 de octubre en conmemoración al Día de la Raza, antes llamado Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Si bien es una fecha trasladable, este año se decidió que se quede el mismo día. Es decir, no habrá fin de semana largo en octubre.

Cada 12 de octubre, el Día de la Raza recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Más allá de un evento geopolítico, este día evolucionó para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura.

Primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Óleo de Dióscoro Teófilo Puebla y Tolín, pintado en 1832 (Museo del Prado).
Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Recién será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, por cuatro días, ya que se traslada al lunes el Día de la Soberanía Nacional (20/11) y se suma el viernes como día laborable con fines turísticos.

Feriados nacionales inamovibles que quedan en 2025

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables del 2025

Día de la Raza: 12 de octubre.

Día de la Soberanía Nacional: pasa del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

Días no laborables turísticos del 2025

Viernes 21 de noviembre.

Cuántos fines de semana largo quedan en 2025

  • Del 21 al 24 de noviembre: cuatro días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional trasladado del jueves 20 al lunes 24.
  • Del 6 al 8 de diciembre: tres días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (cuyo feriado es el lunes 8).
