Confirmado: decretan un feriado masivo en Argentina, ¿cuándo es?

Después del 17 de agosto, el Gobierno nacional confirmó en el calendario oficial de 2025 que el próximo feriado será en octubre , aunque no con un fin de semana largo como muchos desean.

Es el decreto N° 1.027/2024 el que dispuso para este año cuáles días son feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Tal como indica el calendario oficial de Argentina, el próximo feriado nacional será el domingo 12 de octubre en conmemoración al Día de la Raza , antes llamado Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Si bien es una fecha trasladable, este año se decidió que se quede el mismo día . Es decir, no habrá fin de semana largo en octubre.

Cada 12 de octubre, el Día de la Raza recuerda la llegada, en 1492 , de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Más allá de un evento geopolítico, este día evolucionó para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura.

Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Recién será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, por cuatro días, ya que se traslada al lunes el Día de la Soberanía Nacional (20/11) y se suma el viernes como día laborable con fines turísticos.

Feriados nacionales inamovibles que quedan en 2025

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables del 2025

Día de la Raza: 12 de octubre.

Día de la Soberanía Nacional: pasa del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

Días no laborables turísticos del 2025

Viernes 21 de noviembre.

