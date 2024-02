Con música y mucho color, la Peña Vendimial se vivió a pleno en el Parque Central

La Ciudad celebró este domingo la gran Peña Vendimial en el Parque Central. Miles de personas se acercaron a disfrutar de esta propuesta que animó la noche del domingo entre mates, bailes y comidas típicas para compartir. El intendente Ulpiano Suarez compartió junto a los vecinos.

La plaza del Reloj fue la sede que se vistió de vendimia para recibir a turistas y ciudadanos con las tradiciones de nuestras raíces. Los elencos municipales interpretaron cuecas, chacareras y gatos, e invitaron al público a hacerse parte de las danzas. Fueron muchos los valientes que se animaron a desplegar algunos pasos al ritmo de las melodías de nuestra tierra. Una verdadera fiesta se dibujó entre palmas y sonrisas. Grandes y chicos bailaron el folclore de nuestras raíces. Se armaron rondas de zapateo y zarandeo al ritmo de chacarera en medio de un clima de alegría y fiesta.

Las danzas no fueron el único condimento especial de la noche, además la jornada contó con la participación de artistas mendocinos que emocionaron a más de un presente con la calidez del canto hacia su pueblo.

Las Navarro, Yolanda y Carla, abrieron el espectáculo con su impronta cuyana. Madre e hija despertaron aplausos en el público con la belleza de su acople y la interpretación de su música. Además de invitar a bailar a los presentes.

Los elencos municipales hicieron su primera aparición de la noche con una cueca y el siempre esperado malambo, que hizo enardecer al público que ya empezaba a agruparse en torno al espectáculo.

Luego llegó el turno de Laureano Busse, músico y productor oriundo de San Carlos, que deleitó a la gente con música propia y del cancionero popular. La gente fue testigo del reflejo de su importante trayectoria al oír de su voz una zamba, un gato instrumental y canciones de su autoría.

El intendente Ulpiano Suarez se mostró dichoso de poder compartir la velada con cientos de personas. “Estoy muy contento de ver que esto sucede aquí en la Ciudad. Veo a la gente disfrutando, disfrutando de artistas mendocinos de distintos lugares de la provincia, y me da mucha alegría porque hemos buscado que esta peña sea federal, además de ser una peña especial de la presentación de las candidatas a reina o a representante vendimial de la Ciudad de Mendoza. Así que me pone muy contento de compartir, de disfrutar de este evento como un vecino más”, expresó el mandatario capitalino a la par que confesó que le pidieron que mostrara sus habilidades como folclorista: “me pidieron que bailara, porque en algún evento me vieron bailar una chacarera, pero ha faltado práctica. Me comprometo a practicar esta semana, y con la representante vendimial de la Ciudad, por ahí me animo a bailar alguna danza en la agenda nacional”, sostuvo el jefe comunal con mucho entusiasmo.

Las candidatas al cetro capitalino hicieron su presentación en la Peña y se animaron a bailar un vals con integrantes de los ballets municipales. Además compartieron con el público y sus seres queridos, que hicieron de hinchada al momento en que cada una fue presentada por los altavoces. Las representantes de cada distrito de la Ciudad llevan algunos días cumpliendo una nutrida agenda de capacitaciones y actividades destinadas a la formación como embajadoras de la Capital Internacional del Vino. La Peña Vendimial no fue la excepción.

La velada también contó con la presencia de Federico Sosa, campeón nacional de malambo. Al momento de su aparición, la gente se acercó con mucha euforia a observar la destreza del bailarín. De sorpresa, desde el escenario llamaron a Marcos Vázquez y a Sebastián Sayago, pasados campeones nacionales de malambo, y los invitaron a participar en un baile conjunto de campeones. Se sumó el Lautaro Silva, campeón en Cosquín. El cuádruple zapateo despertó los aplausos sostenidos y la exaltación del público.

Casi finalizando la jornada, llegó el ballet joven de la municipalidad e hizo también su despliegue de talento. Se acercó también al escenario Jorge, un vecino de la Ciudad, que siempre asiste a las peñas y se mostró contento por un nuevo evento del municipio. Por último subió al escenario La Rienda, que abrió su presentación con un pequeño zapateo para dar luego a su potente música. Con mucho ímpetu interpretó canciones propias y del acervo cultural. El ensamble le puso su tono y sello propio a la velada. El patio del reloj se llenó de gente para cerrar una jornada a puro baile.

Es preciso mencionar que un importante grupo de preventores trabajaron todo el tiempo velando por la seguridad de los presentes. También que el paseo de artesanos estuvo en su esplendor. De esta manera y sumado a los artistas mendocinos y elencos municipales, la música de nuestras raíces inundó cada rincón de un Parque Central colmado que culminó el domingo con bailes y melodías, en pleno clima de fiesta.