Compró unos auriculares, estaban fallados y el vendedor no se hizo cargo: “No hago cambios a zurdos”

Una compra a través de internet ocasionó el reclamo de un cliente y esto dio paso a una respuesta por parte del vendedor que provocó repudio luego de que se viralizara en distintas redes sociales. Se trata de un sujeto que compró unos auriculares que venían defectuosos pero que los vendió no quiso reemplazarlos por la ideología política del comprador respondiéndole de forma violenta.

A través de Twitter, la cuenta @___ElGringo_ dio detalles de la transacción trunca y de los argumentos que el comercio dio para no hacerse cargo del producto fallado: “No hago cambios a zurdos”.

Un joven fue discriminado por un vendedor al hacer un reclamo ante un artículo defectuoso.

“Un compañero hizo una compra por MercadoLibre, le entregaron unos auriculares que no funcionan y no le quieren tomar el reclamo por ser de una organización social. Le dijo ‘no le hago reembolsos a zurdos. Yo soy liberal’. Parece una bol... pero así empieza el fascismo”, detalla en el posteo que está acompañado por capturas que dan cuenta de lo ocurrido.

La víctima de la situación se llama Luciano Ravanetti y dio detalles a La Nación sobre cómo se desenvolvió la conversación con la contraparte que terminó discriminándolo por su ideología antes de hacerse cargo por vender un producto defectuoso. “Lo primero que me generó fue sorpresa, y mucha bronca. Lo que hizo el muchacho fue dilatar la situación, pidiéndome un tiempo para que supuestamente le ingresen otros auriculares y terminó siendo toda una mentira. El objetivo era esperar que pasen los 30 días de MercadoLibre para que no pueda cambiarlos”.

“Hola. Andan mal los auriculares. Se corta la señal”, escribió Luciano dentro de la plataforma y tras recibir el producto.

Ante la falta de respuestas, insistió: “Necesito cambiarlos (los auriculares) o devolverlos porque así no se pueden usar”. Cuatro horas después, desde el comercio le contestaron: “Hola. Bueno, escribime a este número y hacemos el reembolso”.

Según lo detalló La Nación, al pasar al WhatsApp, el comprador fue atacado con mensajes discriminatorios por la militancia del cliente a una agrupación de izquierda. “Hola. Necesito cambiar los auriculares”, insistió Ravanetti ahora por la red de mensajería y luego recibió la indignante respuesta: “Hola, no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país”. Estupefacto por lo que leía, el damnificado indagó: “¿Cómo?”, y el vendedor repitió: “Que no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país”.

Ravanetti intentó encauzar la conversación a lo que realmente debía ser y le dijo: “No sé de qué me estás hablando. Los auriculares que me vendiste no andan”. Sin embargo, el vendedor contraatacó: “Sos de la Corriente Clasista y Combativa. Sos zurdo. No te voy a hacer ningún cambio, soy liberal”.

Ravanetti aclaró a este medio que, finalmente, la plataforma de compraventa le hizo el reembolso del dinero: “Desde el principio sabía cómo era y me hizo todo el cuento. Después, un compañero de la CCC lo publicó en Twitter y se recontra viralizó. Mercado Libre se comunicó conmigo y resolvió el problema”, informó.

Sobre lo ocurrido Por último, expresó que no va a denunciar al vendedor y que la cuestión excede a un hecho meramente comercial: “Lo que me preocupa de la situación es que la sociedad se va polarizando de tal manera que de esa contradicción no hay salida. En definitiva somos todos laburantes. Denunciarlo no va a resolver nada, el problema va más allá de la persona”.