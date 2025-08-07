Cómo armar un banco de leche materna si tenés que volver a trabajar

La leche materna es un alimento muy completo que se recomienda sostener al menos hasta los 6 meses de vida del bebé. Semana de la Lactancia Materna.

Crear un banco de leche en casa es una estrategia eficaz para seguir brindando al bebé todos los beneficios de la lactancia si no se puede estar presente

Sostener la lactancia puede volverse un gran desafío para las mamás que deben reincorporarse al mercado laboral o tienen otras actividades. Esta semana se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una oportunidad para visibilizar la importancia de esta práctica en la salud y el desarrollo de bebés y niños pequeños

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Sociedad Argentina de Pediatría recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuación, junto a otros alimentos, hasta los dos años o más. Esto es posible, claro, ya que entre el ideal y la realidad hay un trecho.

Cuando hay disponibilidad de leche materna, una buena estrategia es armar un banco de leche en casa, de manera tal de tener disponibilidad del alimento sin urgencias.

Beneficios de la leche materna “La leche materna no solo es un alimento completo con proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, sino que también contiene anticuerpos e inmunoglobulinas que protegen al bebé contra enfermedades como diarreas, infecciones respiratorias, otitis y asma”, detalla un informe de la obra social Ospedyc.

Agrega que facilita la digestión, promueve el desarrollo del intestino, mejora la salud bucal y se asocia con un mejor desempeño cognitivo en la infancia.