Comienza la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Chivo 2025 en Malargüe: consultá los precios

La edición XXXVIII de la Fiesta Nacional del Chivo promete ser un evento inolvidable, con una amplia variedad de actividades para toda la familia. ¡Adquirí tus entradas ya y sé parte de esta gran celebración!

La Municipalidad de Malargüe informa a toda la comunidad que ya se encuentra habilitada la venta presencial de entradas para la esperada Fiesta Nacional del Chivo 2025.

¿Cómo adquirir tus entradas?

A partir de hoy, podrás acercarte a la Oficina de Rentas en los siguientes horarios:

Mañana: de 8:00 a 13:00

Tarde: de 17:00 a 19:00

¡Atención! Es importante destacar que la venta presencial no es de entradas físicas, sino que se trata de una alternativa para aquellos que aún no hayan adquirido sus tickets a través de la boletería digital o no cuenten con un usuario registrado en el sistema.

Beneficios especiales para empleados municipales

La Municipalidad ha dispuesto descuentos especiales para todos los empleados municipales que deseen asistir al evento. Para acceder a este beneficio, deberán presentar:

Copia del bono de sueldo: este documento será verificado para corroborar la condición de empleado municipal.

DNI: es indispensable presentar un documento de identidad válido para identificar al solicitante.

Facilidades de pago:

Banco Macro: la entidad financiera ofrece la posibilidad de adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés, facilitando el acceso a la fiesta para todos los asistentes.

Banco Nación: para los socios del Banco Nación hay una promoción especial durante los días del evento (del 8 al 12 de enero de 2025), con una tasa directa del 3,08% a cargo del comercio, utilizando MODO BNA+ y +Pagos.

Empleados municipales: los empleados municipales podrán acceder al beneficio de descuento por bono que podrán obtener a partir del 19 de diciembre desde la oficina de Rentas de la Municipalidad de Malargüe.

Tipos de entradas y precios:

La organización ha dispuesto una variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de todos los asistentes:

Entrada General por noche: $5.000 por persona.

Jubilados por noche: $2.500 por persona.

Abono General (4 noches): $10.000 por persona.

Abono jubilados (4 noches): $5.000 por persona.

Gratis: Menores de 12 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Chivo Rock (última noche): $1.000 por persona (jubilados $500, menores de 12 años y personas con CUD gratis).

¿Cómo adquirir las entradas?

La venta de entradas se realiza de forma digital a través de la página web de la Municipalidad de Malargüe, en la sección de Boletería Digital, link aquí.