Circulación comunitaria: cómo es el esquema on - off para restricciones, la propuesta para no retroceder de fase en Mendoza

Lo que era ya una realidad en la práctica fue oficializado esta mañana por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación: en Mendoza hay zonas con circulación comunitaria. Se trata de un status epidemiológicoy denominación científica que recibe una determinada zona cuando se confirma que el virus (en este caso, el Covid-19) está “instalado” y contagia de manera sostenida a personas que no tienen ningún vínculo estrecho entre sí. Teniendo en cuenta que la circulación comunitaria se determina por zonas específicas y no en toda una provincia -a nivel general-; en Mendoza es el área del Gran Mendoza la que ha alcanzado esta categoría epidemiológica en las últimas horas.

En el último mes se confirmaron 490 casos positivos -hasta anoche, Mendoza contaba 660 casos desde el inicio de la pandemia-; y aunque la mayoría tiene el nexo epidemiológico confirmado (ya sea contagio importado o dado por el contacto estrecho con otro infectado), había hasta anoche 88 personas con el nexo en investigación y no determinado aún. Más allá de la oficialización del status de circulación comunitaria y del crecimiento de casos; por el momento el Gobierno de Mendoza no agregará restricciones de actividades. E, incluso, en caso de decidir hacerlo no lo harán por medio de retroceso de fases -identificadas con números-, sino habilitando y restringiendo actividades específicas por períodos. Y siempre con la cantidad de casos confirmados por día y con la capacidad de respuesta disponible en el sistema de salud provincial como termómetro.

Este es el sistema que el gobernador Rodolfo Suarez ha definido como “esquema on - off”. “La idea es manejarnos con el esquema de abrir y cerrar compulsivamente las actividades las veces que sea necesario”, aclaró el mandatario en una entrevista con Los Andes publicada el domingo último. En la misma nota, Suarez realizó una convocatoria para que todos los mendocinos y mendocinas cumplan con lo que él mismo bautizó como “aislamiento voluntario”, y que tiene que ver con la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de no salir de sus casas si no se trata de una actividad imprescindible. Sobre este mismo concepto se explayó este miércoles, en una extensa carta abierta que publicó dirigida a los mendocinos.

Es decir, las restricciones se definirán en base al ritmo de contagio (cuantas personas se contagian en el tiempo en que una se recupera -hoy se contagian casi dos personas en Mendoza por una recuperada-), el tiempo de duplicación de casos y la cantidad de camas hospitalarias disponibles para pacientes Covid-19 en Mendoza.

Permisos

Desde la segunda semana de junio, en Mendoza hubo una marcha atrás. Las reuniones de amigos quedaron limitadas únicamente a escenarios como bares y restaurantes -no en casas particulares- y para no más de 6 amigos por mesa. Quien haga la reserva debe tener coincidencia en su último número de DNI con el día en que está permitido la circulación (entre el 1 y el 5 pueden salir lunes, miércoles, viernes y domingo por la mañana; mientras quienes tienen su DNI terminado en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden hacerlo martes, jueves, sábados y domingos por la tarde).

El mismo esquema de DNI rige para salir a hacer compras en cualquier comercio y para ingresar a los centros comerciales. Farmacias y atención médica son las únicas actividades exentas del número del documento de identidad.

En cuanto a las juntadas familiares en domicilios particulares, también se acotó la autorización para celebrarlas únicamente los domingos, hasta las 19, con familiares directos y en grupos de no más de 10 personas.

Si bien hasta hoy el Ejecutivo no ha anunciado ninguna restricción para los permisos vigentes y todo se mantiene como hasta ayer; el mencionado sistema “on - off” establece que las autoridades provinciales puedan determinar alguna restricción de un día para el otro y por medio de un Decreto. Esto será en caso de que los indicadores claves que hacen al control y manejo de la pandemia en Mendoza (tiempo de duplicación de casos, ritmo de contagio y camas hospitalarias) se tornen críticos.

Respecto a una posible prohibición para juntadas familiares en casas particulares, la ministra de Salud. Ana María Nadal destacó ayer que no se analizaban restricciones. “Si la situación no varía, es uno de los aspectos que podrían revisarse”, aclaró de igual manera.