Chofer mendocino recuerda la Guerra de Malvinas: "Trajimos a combatientes del Belgrano"

“Cada aniversario de Malvinas me pasa lo mismo: siento un dolor muy grande por lo que pasó , por los chicos, por las donaciones que llevamos al Sur y nunca llegaron a los soldados”, dice Silvio Vicencio (73), un chofer de colectivos de larga distancia que, durante el conflicto bélico con los ingleses, llevó en un ómnibus de Andesmar, donaciones de los mendocinos y, además, le tocó traer a la provincia a soldados que fueron rescatados tras el hundimiento del crucero General Belgrano.

La orden de la empresa de transporte -en ese momento dirigida por los hermanos Mario, Carlos y Guido Badaloni- era cargar ese tipo de paquetes no sólo en la empresa sino también en la terminal de ómnibus.

El 2 de mayo de 1982 el ARA General Belgrano fue hundido durante una acción naval, al ser atacado fuera de área de exclusión por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. El ataque causó la muerte de 323 combatientes argentinos.

solados1.jpg Dos soldados de Malvinas que viajaron en una unidad de Andesmar,

“A mi me tocó traer, junto al chofer que me acompañaba Julio Miranda, a muchos sobrevivientes del Belgrano: chicos heridos, angustiados. Algunos venían con dedos amputados por el congelamiento. Los fuimos a buscar a Puerto Belgrano. Me acuerdo que algunos, para que estuvieran más cómodos, utilizaban dos butacas”, rememora el chofer jubilado.

Luego cuenta que desde salieron de Bahía Blanca mucha gente sabía que el colectivo de Andesmar trasportaba soldados, por lo que cuando paraban, la gente se reunía en las estaciones a saludarlos y darles ánimo. Eso pasó en Santa Rosa, La Pampa, en General Alvear y en San Rafael.

“Salimos a las 18 de Bahía Blanca y llegamos a Mendoza a las 10. En Ugarteche nos esperaban motos y autos de la Policía que nos escoltaron hasta la Ciudad”, cuenta Silvio y agrega: “El coche no podía llegar a la plataforma por la cantidad de gente que había llegado a recibir a los jóvenes soldados”.

En cuanto al viaje, el chofer rememora que fue silencioso. “Nosotros, por respeto, no preguntábamos y ellos contaban lo que querían, hablaban entre ellos”, concluye.