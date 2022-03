Video: una bola espejada cayó sobre la cabeza de una joven en un conocido boliche de Godoy Cruz

Lo que, se suponía, era la tranquila y entretenida sobremesa del festejo de un cumpleaños en el conocido bay y boliche Suburbia (Godoy Cruz) se convirtió en una inesperada escena dramática y con momentos de tensión y desesperación. Y es que el sábado pasado por la noche, una bola espejada –de esas que suelen usarse como decorado en los boliches- se desprendió del techo y golpeó en la cabeza a una joven de 26 años que terminaba de cenar en el lugar junto a un grupo de amigos. Afortunadamente las lesiones fueron de levedad, aunque la joven debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central.

“Nunca viví una situación parecida, por lo que no sé qué estaba bien y qué no en cuanto a la seguridad del lugar. Estábamos de sobremesa, terminando de cenar, cuando de repente se descolgó una bola gigante y me dio de lleno en la cabeza. Después de eso rebotó y rompió todo lo que había en la mesa”, contó la joven de 26 años, quien prefirió que no se la identifique con su nombre y apellido.

Accidente en un conocido boliche: una bola de espejos cayó sobre la cabeza de una joven cuando terminaba de cenar. Foto: Twitter.

Por su parte, el propietario del boliche, Carlos Fernández, destacó que periódicamente se hacen los controles de seguridad y las inspecciones periódicas dependientes de la Municipalidad de Godoy Cruz. “Por lo que pudimos ver, se rompió un perno que sujetaba la bola y eso hizo que se cayera. Nos asombra porque es una bola que no tenía más de 3 o 4 meses, era nueva, y había tenido todos los controles”, destacó el responsable del lugar, quien describió a la escena como una “desgracia con suerte”.

Además, el responsable destacó que ya están haciéndose las tareas necesarias de reparación y refuerzo para evitar que un accidente así vuelva a repetirse. Y confirmó que el próximo fin de semana el boliche abrirá con normalidad.

Una joven fue golpeada por la bola

Según relató la víctima del accidente, había llegado a Suburbia pasadas las 22:15 del sábado pasado para participar del festejo de un cumpleaños. Todo transcurría con normalidad hasta que, cuando ya habían terminado de caer, se precipitó la gran bola de vidrios espejados sobre su cabeza.

“Se empezó a juntar gente alrededor mío. La verdad es que no sé si era gente del boliche o gente que había ido. Pero, asistencia del boliche y que yo sepa, no recibí. Nunca nadie se presentó como responsable del lugar. Dos chicas estuvieron al lado mío todo el tiempo y se presentaron como enfermeras, pero creo que era gente que había ido de forma particular y estaba en otras mesas”, recapituló la joven que sufrió el accidente.

Accidente en un conocido boliche: una bola de espejos cayó sobre la cabeza de una joven cuando terminaba de cenar. Foto: Instagram @barsuburbia

De acuerdo a su relato, debieron cubrirle las heridas con servilletas de papel, ya que nunca le acercaron gasas o botiquín. Y fue una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias el que la trasladó al Hospital Central. “Los de la ambulancia se quejaban porque no había salida de emergencia para salir rápido y, de ahí, me llevaron al Central. Pero nunca nadie se presentó como del boliche, ni siquiera como para dejarme su teléfono o ponerse a disposición”, insistió la joven.

La joven indicó que desde el primer momento sintió un fuerte dolor en la cabeza, la nuca y la espalda. “Esos dolores me duran todavía, pero en el momento no sabía si tenía algo más o si estaba bien. Sí me di cuenta de que lo único que querían era sacarme del lugar y hasta subieron la música”, siguió.

En el Central le pusieron puntos en la cabeza, además de derivarla a traumatología y a neurología (controles que deben repetirse por estos días).

Aseguran que los controles estaban al día

El dueño de Suburbia, Carlos Fernández, destacó que el accidente les llamó poderosamente la atención. “Vivimos haciendo remodelaciones y controles en el boliche, siempre cumplimos con todas las medidas de seguridad. Por esto mismo nos asombra lo que pasó el sábado. No entendemos cómo se cortó el perno que era nuevo, hubiese sido otra cosa si hubiese estado mal colgado”, destacó el responsable del boliche.

Además, Fernández contó que la ambulancia llegó en el acto al lugar para asistir a la joven y que en todo momento –incluso en la actualidad- estuvieron contactados y en comunicación con la víctima.

“Ahora vamos a tomar otros recaudos y a las bolas espejadas les vamos a poner una cadena aparte. De esta manera, si se vuelve a cortar el perno, va a quedar colgada y no se va a caer”, explicó el responsable. Y acotó que todas esas obras de refuerzo de seguridad comenzaron hoy mismo.

En ese sentido, Fernández dijo que el local contaba y cuenta con todos los seguros correspondientes y obligatorios y que, permanentemente, reciben las inspecciones municipales que les permiten estar habilitados. “Vamos a llegar con todas las obras para el fin de semana”, concluyó Fernández, quien aclaró que no será necesario cerrar el local.