Camiones Mercedes-Benz: nuevos modelos de producción nacional con caja automatizada

Hace dos años, Mercedes-Benz empezó a fabricar en su planta de La Matanza, provincia de Buenos Aires , el camión liviano Accelo con caja manual. Esta semana, se anunció el comienzo de la producción del Accelo con caja automatizada, en versiones 815 y 1016. Con estas incorporaciones el complejo industrial Juan Manuel Fangio sigue aumentando sus niveles de producción, que se centra el estos camiones livianos, chasis para buses y el utilitario Sprinter.

Vale recordar que este año se cumplen 70 años de la inauguración de este centro industrial, que en 1951 se constituyó como la primera fábrica de Mercedes- Benz fuera de Alemania.

Además de estas novedades para la industria nacional, Mercedes-Benz presentó el nuevo Atego 1729 (fabricado en Brasil), un camión con mayor potencia, una caja de velocidades totalmente automatizada (que realiza de forma autónoma el trabajo de selección y sincronización de marchas) y un eje trasero de una sola velocidad. El resultado: aumento del confort interior y mayor posibilidad de concentración en el camino para el conductor; e incremento de la rentabilidad para el transportista. Raúl Barcesat, máximo responsable de Mercedes-Benz Camiones y Buses, afirmó: “En un año lleno de desafíos para la industria automotriz, decidimos producir localmente el Accelo Automatizado, que antes traíamos de Brasil. Nos llena de orgullo fabricar en nuestro Centro Industrial ambas versiones -manual y automatizada- del Accelo. A esto sumamos el lanzamiento del nuevo Atego 1729, el nuevo semipesado tan esperado por nuestros clientes”. Y agregó: “Estas novedades son prueba del fiel compromiso que Mercedes-Benz tiene con el país. Hoy más que nunca ha quedado en evidencia el rol crucial del transporte y es por ello que nos enorgullece hacer posible que los transportistas brinden el mejor servicio y puedan optimizar su negocio. Seguimos trabajamos codo a codo con los clientes con el objetivo de dar soluciones de movilidad”.

Accelo Automatizado: Industria Nacional

Este camión liviano es el más vendido de su segmento y está destinado principalmente a tareas de reparto y transporte urbano. Se destaca por su gran equipamiento, amplia maniobrabilidad y agilidad.

El Accelo Automatizado cuenta con mayor robustez ya que la caja fue diseñada para un uso urbano con alta frecuencia de cambios de marcha. Como punto fuerte en cuanto a lo que es eficiencia y flexibilidad, este camión tiene una mejor utilización del torque del motor otorgando mayor desempeño y menor consumo de combustible.

La caja de velocidades posee 6 marchas (una marcha adicional respecto a la versión manual) y ofrece dos modos de conducción: EcoRoll (conducción económica) y Power (para condiciones de exigencia). El escalonamiento de marchas trae una primera marcha más reducida, proporcionando mejores arranques y mayor agilidad en ciudad y la misma relación en la sobremarcha, por lo que se mantiene igual velocidad final. La selección automatizada de marchas se realiza en función de la carga y la inclinación del vehículo, evitando el error humano y reduciendo el riesgo de reparaciones por mal uso del camión. La caja viene preparada para montaje posterior de una toma de fuerza en aquellas aplicaciones que así lo requieran.

Por otra parte, el pedal del acelerador incorpora la función de Kick-Down al final del recorrido del pedal y el Asistente de Arranque en Pendiente (HSA) mejora la seguridad al iniciar un nuevo recorrido manteniendo el freno activado hasta que el conductor comienza acelerar el camión. En cuanto a la seguridad, cuenta con Control de Tracción (ASR) que reduce la pérdida de adherencia de las ruedas, evitando que patinen, ya sea por un exceso de aceleración o por calzada resbaladiza. Este sistema completa el paquete de seguridad compuesto por el Antibloqueo de Frenos (ABS) y la Repartición Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD). La cabina extendida -con 180 mm extra por detrás de los respaldos de los asientos- aumenta el confort y la capacidad de movimiento del asiento del conductor, incorporando tres gavetas y una red portaobjetos que le da 32 litros extra de espacio de guardado. Además, cuenta de serie con asiento neumático para el conductor que le da suavidad de marcha y permite variedad en las posiciones de ajuste longitudinal, en altura e inclinación.

El confort de cabina se completa con aire acondicionado; radio AM/FM con USB y Bluetooth; un panel de instrumentos de diseño moderno, fácil lectura y amigable para la navegación; espejos calefaccionados, regulables eléctricamente; y alzacristales eléctricos como equipamiento destacado.

Nuevo Atego 1729 S/36

Es un camión semipesado versión tractor, robusto y de excelentes prestaciones destinado al transporte interurbano, que pretende ser el producto insignia de la marca para dominar el segmento. Respecto a su antecesor, el Atego 1726 S/36 en su variante de cabina dormitorio y techo elevado, conserva su amplia y confortable cabina; y agrega mayor potencia, una nueva caja de velocidades totalmente automatizada y un nuevo eje trasero de una sola velocidad. Este lanzamiento suma una opción muy interesante a la línea de productos Atego, además de traer importantes beneficios a la rentabilidad del transportista y el confort del conductor.

Entre sus grandes novedades se destaca la transmisión Mercedes Power- Shift de 12 velocidades. El armónico escalonamiento de las relaciones de caja permite utilizar su amplio rango de velocidades sin solapamiento de marchas ni saltos abruptos del régimen de motor, eliminando además la necesidad de contar con un eje de alta y baja, lo que simplifica la operación del camión y prolonga la vida útil de sus componentes. Cabe destacar su relación directa para la última marcha, que le otorga el importante beneficio de reducción de partes móviles en la velocidad final y consecuentemente un ahorro de combustible. Por último, la nueva caja automatizada permite reducir los costos de mantenimiento de la unidad.

En cuanto al comportamiento dinámico, es posible seleccionar dos modos de conducción: Power que le da agilidad al vehículo con un pasaje de marchas a mayor régimen de giro del motor, resultando en mayor potencia disponible en las ruedas; y EcoRoll, que garantiza una reducción del consumo de combustible al realizar el pasaje de marchas en el punto óptimo de rendimiento del motor. Esto trae como consecuencia mayor confort y mejor comportamiento dinámico.

Todos los vehículos de Mercedes-Benz Camiones cuentan con garantía de 2 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Y los precios sugeridos son: Accelo 815/39 Cabina Extendida con Caja Automatizada, U$S 45.160 + IVA; Accelo 1016/39 Cabina Extendida con Caja Automatizada, U$S 49.140 + IVA; Atego 1729 S/36 Cabina Dormitorio Techo Elevado con Caja Automatizada, U$S 75.900 + IVA.