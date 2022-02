Buscan docentes argentinos para trabajar en Estados Unidos: ¿cuáles son los requisitos?

Los sistemas educativos se enfrentan a vertiginosos cambios sociales, culturales y económicos. Conscientes de que los viejos modelos de enseñanza se están volviendo insuficientes para cubrir las necesidades de formación y habilidades de la niñez y juventud de hoy, el concepto de la educación basada en competencias es una respuesta.

En Argentina, la planificación educativa ya plantea ajustes, sin embargo, las metodologías todavía son difusas para muchos profesionales de la enseñanza. ¿Qué sucede con maestros en otros países? La experiencia de educadores nacionales que han trabajado fuera de nuestras fronteras puede ayudar a comprender cómo en otros países se plantea la educación basada en competencias.

El programa de intercambio Participate Learning lleva a más de 1000 profesores internacionales cada año para que enseñen en escuelas estadounidenses de forma que el estudiantado adquiera habilidades propias de una educación bilingüe, abierta a experiencias culturales diversas y orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Entre este conjunto de profesionales de la educación hay varios educadores de Argentina. Flor Guido es una de las educadoras quienes actualmente están brindando lecciones en escuelas norteamericanas. Como ella misma explica “Argentina me ha formado y gracias a todo lo que aprendí en mi país, hoy tengo la oportunidad de enseñar en el extranjero y conocer otra cultura, con todo lo que conlleva esa experiencia. Yo creo que el crecimiento de mis competencias se basa en no solo un nuevo desarrollo profesional sino también en lo personal. Uno tiene la oportunidad de crecer muchísimo en lo personal, se abren un montón de horizontes desconocidos que uno explora y sin darse cuenta vas desarrollando nuevas competencias que son puro aprendizaje para la vida”.

Como señala el investigador estadounidense y Profesor de Educación en la Universidad de Illinois en Chicago, James Pellegrino, ya no es suficiente con simplemente desarrollar habilidades y adquirir conocimientos; para alcanzar su máximo potencial, los estudiantes necesitarán aplicar para aprender y transferirlo a nuevos contextos, lo que sin duda requiere un aprendizaje más profundo y aprovechar las habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y autogestión.

Una constante del programa de Participate Learning es que estimula a los maestros reclutados a actualizarse constantemente, lo cual, es una ventaja de profesionalización que les ayuda a robustecer sus capacidades para enseñar en su país.

Así lo explicó Flor Guido: “He recibido muchísimas capacitaciones en lo profesional, tanto por parte de Participate Learning, como también del distrito escolar donde trabajo. Me han permitido continuar formándome y sin duda esto me ha enriquecido como docente. En mi trabajo tuve el ofrecimiento del distrito escolar para trabajar en diseño curricular en donde día a día aprendo muchísimo ya que es algo totalmente nuevo para mí, esto me permite crecer profesionalmente, por otro lado, Participate Learning me ha elegido para ser parte del Advisory Board del curriculum Conexiones, un currículum que es apasionante porque desarrolla en los estudiantes competencias especiales ya que les enseña acerca de las habilidades necesarias para ser ciudadanos globales. Al mismo tiempo he aprendido un montón acerca de herramientas informáticas y cómo aplicarlas para la formación de mis estudiantes”.

Respecto a la aplicación de lo aprendido en los Estados Unidos, una vez que retorne a Argentina Guido señaló que considera que Argentina es uno de los países mejor preparados en materia de educación, por tanto, si un profesor lograr aplicar lo aprendido y encima de eso se nutre de experiencias de crecimiento profesional en el exterior, sin duda alguna, logrará un pleno desarrollo profesional.

Para ilustrar lo anterior utilizó su propia experiencia: “Tuve la oportunidad durante la pandemia de hacer dos capacitaciones universitarias, una de ellas fue en forma gratuita en una conocida universidad de Carolina del Norte; el distrito nos ofrecía capacitarnos en enseñanza virtual en una universidad de manera gratuita, por supuesto no dejé pasar esta oportunidad y realicé esa especialización, la otra fue acerca de aprendizaje global en otra conocida universidad de Estados Unidos… en general son infinitas las posibilidades de aprendizaje y capacitación y creo que uno tiene que aprovecharlo al máximo y eso es parte de la experiencia también…”, señaló.

Requisitos y facilidades para el intercambio en Participate Learning

Ya sea un educador soltero, o con familia, Participate Learning brinda amplias facilidades a profesionales de la educación tales como:

Trámites de visa para el educador y su familia

Contratos en igualdad de condiciones que un maestro norteamericano

Acompañamiento en el proceso de renta de casa de habitación y adquisición de automóvil.

Como requisitos para participar del programa, los maestros deben ser educadores graduados con más de dos años de experiencia continua, desempeñarse eficientemente en un ambiente de habla inglesa y estar en ejercicio de la profesión.