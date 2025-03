Busca un récord mundial: empezó la travesía del nadador mendocino para cruzar el Río de la Plata

Lautaro partió hacia Uruguay el viernes con un batallón de personas haciendo “el aguante” de mil modos: ya sea con el apoyo afectivo, económico y con la indispensable logística y entrenamiento.

Lo hizo junto a Gustavo Oriozabala, el mayor referente de Mendoza en aguas abiertas, quién lo ha acompañado en todo este proceso, al igual que su entrenador, el Licenciado Claudio Capezzone, integrante del cuerpo técnico del Club Regatas, donde nada desde sus inicios en la actividad, a los 10 años.

Ante lo que consideran un hito para la natación en Aguas Abiertas, el club destaca que la travesía del Río de la Plata representa una prueba de resistencia extrema.

Lilian había completado el cruce en 24 horas y 10 minutos. Lautaro contó a Los Andes que el récord de velocidad está en 8 horas y 50 minutos. “Por ahora el del tiempo no va, no lo estoy mirando directamente, estoy más enfocado en poder terminar la carrera”, apuntó.

Durante la travesía va acompañado de dos lanchas que lo alientan, lo hidratan y le dan alimentos. Antes de partir, el nadador detalló: “Me hidrato bastante porque el agua va a estar muy caliente, entonces voy perdiendo mucho líquido y también voy comiendo”, contó. Para acercarle los alimentos utilizan una especie de vara que en un extremo tiene donde apoyar un recipiente con comida y otro con bebida. Le ofrecen membrillo, duraznos en almíbar, jamón y queso. Sin asirse de nada, los toma de allí y continúa con sus brazadas.

Ardua preparación para cruzar el Río de la Plata

Comenzó a nadar en el club Regatas y desde hace dos años se entrena para este desafío, siempre en el mismo club. “Arranqué a nadar para aprender, porque me gustaba mucho ir a la playa y estar en el agua, entonces era peligroso; tenía que aprender mínimamente, me fueron subiendo y después me terminé quedando porque me gustó”, recordó en diálogo con Los Andes.

Respecto de la prueba relató: “Lo había pensado con 15 años, pero no se había podido porque no tenía el estado físico en ese momento y la experiencia de nadar en agua abierta. Entonces fui entrenando y fui capacitándome, corriendo otras carreras, para ya hoy, dos años después, poder intentarlo”, relata antes de afirmar: ”Calculo que en ese momento no hubiera podido porque creo que era bastante”.

Sostuvo que es consciente del desafío: “Me da un poquito de nervios, de ansiedad, de lo que vaya a costar”.

FF Lautaro q1.jpg Lautaro Arjona, busca ser el nadador más joven en cruzar el Río de la Plata

Para lograrlo, ha ido a entrenar todos los días. “Son dos turnos diarios, que serían diez turnos por semana, de diez kilómetros cada uno”, detalla el chico en diálogo con Los Andes y cuenta que el que lo lleva de lunes a viernes es su papá, Oscar. Además requiere otras actividades como gimnasio. Lo hace antes de entrar y al salir del colegio ya que cursa 5° año del secundario.

La familia contó que es una prueba muy costosa, sobre todo porque hay que solventar las embarcaciones y que lo hacen casi todo “a pulmón”. Por eso, están en la búsqueda de sponsors y han organizado un sorteo para el cual han buscado colaboraciones de quienes puedan apoyar la cruzada. Además, agradecieron el apoyo que les está brindando el club.