Billeteras virtuales de Argentina "se justificaron" tras el fallo global de Amazon: a quién culparon

El incidente paralizó transacciones, dejó a comercios sin sistema y generó una ola de reclamos en redes sociales, donde las respuestas de las empresas financieras fueron muy distintas entre sí. Naranja X y Ualá, por su parte, salieron a aclarar que el problema se debía a “servidores externos”.

Sin embargo, la más utilizada de todas, Mercado Pago, eligió el silencio, lo que generó desconcierto y malestar entre los usuarios . Según informó Noticias Argentinas, ambas fintech reconocieron los inconvenientes en redes y señalaron que el origen del problema no estaba bajo su control.

Naranja X fue una de las primeras en dar una explicación. Ante la consulta de un usuario, la cuenta oficial de la empresa respondió: "En este momento una caída en servidores externos está afectando algunas funcionalidades de nuestra app. Estamos trabajando para resolverlo, por favor si necesitás hacer alguna gestión intentá más tarde".

En la misma línea, Ualá se enfrentó a la furia de sus clientes, que no podían ver su dinero en la cuenta. "¡Hola! Lamentablemente, algunos de nuestros servicios se están viendo afectados por un inconveniente ajeno a Ualá. El mismo está generando inestabilidad en el funcionamiento de la app y de tu cuenta. Esperamos que se solucione pronto", explicaron.

Ante la insistencia de los usuarios, que se quejaban porque otras billeteras ya se habían recuperado, desde Ualá remarcaron: "Al tratarse de un error ajeno a Ualá no podemos determinar un tiempo estimado de solución".

Mercado Pago no emitió comunicado

En contraste con sus competidoras, Mercado Pago, la billetera virtual con mayor cantidad de usuarios en el país y una de las más afectadas por el apagón digital, no emitió ningún tipo de comunicado oficial en sus redes sociales para explicar la situación.

El silencio de la empresa de Marcos Galperin generó una ola de críticas y memes, con miles de usuarios que recurrieron a X para confirmar que no eran los únicos con problemas y para expresar su frustración ante la falta de información por parte de la plataforma en la que confían su dinero a diario.