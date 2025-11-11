Bariloche dio el primer paso para convertirse en la primera ciudad "Basura Cero" de Argentina

Durante la primera jornada se expusieron varios temas como la historia del vertedero local, resumida por Joaquín Guillot; por la municipalidad local expuso Karina Ondarçuhu; luego llegó el turno de contar la experiencia de gestión de residuos en la provincia de San Juan, a través de la exposición del ex secretario de Ambiente Raúl Tello.
Luego llegó el turno del modelo de Basura Zero Brasil que fue expuesto por Rodrigo Sabattini, uno de los referentes del proyecto. “Bariloche puede convertirse en la primera ciudad Basura Cero de la Argentina, una ciudad símbolo del turismo sustentable y de la belleza natural”, afirmó y aseguró que brindará todo el apoyo necesario a la Fundación para este objetivo.
Durante la jornada del viernes se conocieron las 6 soluciones ganadoras de las más de 80 que se presentaron ante la convocatoria realizada en septiembre:
Bariloche demostró que es posible vivir sin basura
El evento desafió una idea instalada en nuestra cultura: que debemos convivir con la basura de manera resignada y desordenada. Por el contrario, Bariloche demostró que es posible vivir sin basura, que existen caminos técnicos y humanos para hacerlo, y que la transformación empieza con decisión colectiva.
Los pasos más prioritarios señalados por Fundación Impacta son:
Presentar un proyecto ejecutivo para transformar el actual vertedero, aplicando tecnologías probadas y convocando a todos los sectores sociales, públicos y privados.
Catalizar el movimiento Basura Zero en Bariloche, promoviendo educación ambiental, programas de certificación para empresas y un cambio cultural profundo que reduzca los residuos orgánicos.
Posicionar a Bariloche como el primer destino turístico Basura Zero de Sudamérica, elevando el valor de su industria turística y mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de sus habitantes.