Bajó 70% la venta de analgésicos y desinflamatorios a jubilados el último año en Mendoza

Ahora bien, frente a esta nueva realidad surge un contrapunto interesante, según el lente de quien la interpreta: los jubilados, ¿están viviendo con más dolor o, al seleccionar los medicamentos de forma más consciente, ya no están " sobremedicados "?

Según Cucchi, con la quita de cobertura total en estos tres medicamentos se generó el riesgo de que muchos de los 247.000 jubilados afiliados que hay en la provincia no puedan mejorar su calidad de vida consumiendo estos paliativos, o que no adhieran de forma adecuada a los tratamientos médicos porque no les alcanza el dinero.