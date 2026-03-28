AYSAM finalizó las obras tras el megacorte de agua en Mendoza: cuándo se normaliza el servicio

Esta mañana, Aguas Mendocinas ( AYSAM ) comunicó que finalizaron con éxito el operativo de dos importantes instalaciones para "la optimización de Macrodistribución del Área Metropolitana", que llevó a afectar el normal funcionamiento del servicio de agua potable.

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Según informaron en un comunicado, las tareas comenzaron a las 5 de la mañana y los trabajos fueron realizados en 4 horas y media por personal de Operaciones y de Inspección de Aysam, junto con la empresa contratista.

Allí señalaron que, a partir de este momento, " se inicia el proceso de recuperación de reservas en los establecimientos potabilizadores y carga hidráulica de los acueductos ". Posteriormente, se procederá a la purga de aire de redes.

A las 5 de la mañana, comenzaron las tareas para la optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana.

Los distintos sectores afectados del Área Metropolitana comenzarán a restablecerse de forma paulatina , estimándose que la situación estará completamente normalizada entre las próximas 24 a 48 horas .

A las 9.30 h finalizó el operativo para la optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana.

Ante esta situación, solicitaron a la población continuar con un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

consumo de agua La cantidad varía según el contexto. WEB

El operativo consistió en dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macro regulación de La Puntilla, donde instalaron una válvula mariposa en el acueducto de 600 mm de la cámara seca Benegas y colocaron dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto de 1.100 mm.

Estos trabajos forman parte de un proyecto integral de optimización de la macrodistribución en el Área Metropolitana, que representa una inversión histórica de 5,1 millones de dólares destinada a mejorar la eficiencia operativa para más de 800.000 mendocinos.

Como complemento a este plan de infraestructura, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos, como las plantas y acueductos de transporte en zonas de Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.

Cuáles son las zonas afectadas por el corte

Debido a la magnitud de las maniobras, se ha dispuesto un corte programado del servicio de agua potable que se extenderá durante toda la jornada del sábado y parte del domingo en las siguientes zonas:

Ciudad: Secciones de la 1° a la 8° y el barrio La Favorita.

Secciones de la 1° a la 8° y el barrio La Favorita. Godoy Cruz: Sectores de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y la zona oeste.

Sectores de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y la zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras: Zonas centro, oeste y norte.

Zonas centro, oeste y norte. Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Localidad de Coquimbito.

corte de agua en el gran mendoza

Ante esta situación, Aysam solicitó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, y recordó una serie de recomendaciones clave, entre ellas: