Australia busca estudiantes argentinos y paga desde U$S 2.000 al mes

La Embajada de Australia en la Argentina impulsa un programa de capacitación que promueve la educación de alta calidad académica para jóvenes en ese país. Para ello, la CW International Education realiza la octava edición de su feria educativa “Australia Educa”.

Quienes asistan, el martes 11 de octubre, de 14 a 20 en el Hotel Meliá, podrán encontrar diferentes ofertas académicas distribuidas en más de 15 stands que representan a prestigiosas instituciones educativas australianas.

En el mismo evento, el gobierno australiano brindará información correspondiente de los diferentes tipos de visas y becas para estudiar en el país.

Además, la feria ofrecerá un cronograma de charlas y presentaciones donde se tratarán temas de interés como procesos de inscripción, postulaciones a distintas becas y foros de estudiantes argentinos que contarán sus experiencias, etc.

LOS RUBROS MÁS SOLICITADOS:

- Negocios

- Ingeniería

- Tecnología

- Agronomía

- Biotecnología

- Arquitectura

¿CUÁNTO SE PAGA EN AUSTRALIA?

El salario mínimo en Australia para oficios no calificados arranca en los 812,60 dólares australianos la semana y es el más alto del mundo (equivale a U$S 522, casi U$S 2.100 mensuales). Este es el sueldo más bajo que se le puede pagar legalmente a un empleado en todo el país, sin importar que esté en Australia con visa de estudiante.

Por su parte, un profesional recién recibido y sin experiencia gana alrededor de 60.000 dólares australianos al año como para comenzar, y un profesional de 30 años con algo de experiencia gana alrededor de 100.000 dólares australianos anuales. Lo importante es saber que un estudiante necesita para vivir 21.000 dólares australianos al año.

¿QUÉ INCLUYEN LAS OFERTAS PARA ESTUDIAR?

Además de las propuestas de capacitación, las instituciones educativas australianas ofrecen alojamiento tanto en el campus como afuera, en residencias o departamentos. También, distintos servicios de soporte para el estudiante ya sea técnico -cursos de idioma, por ejemplo- como piscológico -salud, recreación, etc.