27 de octubre de 2025 - 13:38

Atención docentes: advierten sobre un trámite clave para acceder a la emisión del bono de puntaje 2025

Es para todo el personal que posea Bono de Puntaje de Nivel Secundario y de CCT, 2018 de emisión general y/o Condicional.

Foto:

Gentileza: DGE
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Subsecretaría de Educación de Mendoza informó a los directivos y docentes de instituciones educativas que todo el personal que posea Bono de Puntaje de Nivel Secundario y de CCT (2018, de emisión general y/o condicional) deberá descargar dicho documento en formato PDF antes de la emisión del Bono de Puntaje 2025.

Según indicó la cartera educativa, la emisión del nuevo Bono de Secundaria y CCT 2025 está prevista para el mes de noviembre, aunque la fecha exacta será comunicada oficialmente en los próximos días.

Desde el área explicaron que la emisión del Bono 2025 reemplazará automáticamente en el sistema GEI al Bono actualmente vigente (2018 o Condicional). Por este motivo, quienes no descarguen su Bono anterior perderán acceso a la información de su puntaje total previo una vez emitido el nuevo documento.

Además, Educación advirtió que los docentes que no cuenten con su Bono 2018 o Condicional descargado no podrán participar en los ofrecimientos de suplencias durante el período de reclamos y puesta en vigencia del Bono 2025.

El objetivo de la medida es garantizar la correcta transición entre ambos sistemas y evitar inconvenientes administrativos en la asignación de cargos.

