Así es el documental de la jueza Makintach que desató el escándalo en el juicio por la muerte de Diago Maradona

El fiscal Ferrrari denunció la pérdida de imparcialidad y mostró guion y tráiler del documental mientras Gianinna Maradona y Verónica Ojeda lloraban desconsoladas. Antes la jueza había dicho: "No me voy a apartar".

Este martes por la mañana, comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro la audiencia clave para definir si el juicio por la muerte de Diego Maradona continúa o queda anulado. El proceso judicial se desarrolla en medio de las acusaciones por la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental grabado dentro de los tribunales, lo que desató un escándalo político-judicial y encendió las críticas de familiares y abogados de la familia.

Qué dijo la jueza Makintach Makintach negó haber actuado en la producción audiovisual. No obstante, reconoció haber brindado una entrevista informal a una amiga de la infancia un domingo por la tarde, aunque aclaró que el contenido era "material crudo" y no estaba destinado a canales oficiales. “Fue un día domingo a las 17:00. ¿Eso le da el mote de prohibido? Nosotros los judiciales estamos en tribunales en cualquier momento. Vengo acá desde que tengo 8 años. Entiendo que pueda parecer oculto, pero no. No advertí nada irregular en venir un fin de semana a trabajar”, sostuvo.

“No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular”, agregó.

Embed LA JUEZA MAKINTACH DIJO QUE NO SE VA A APARTAR DEL JUICIO Y DENUNCIA UNA OPERACIÓN EN SU CONTRA

- Fue durante la audiencia de hoy donde se discute si se anula el debate.

- Makintach dijo que el juicio no es nulo.

- Los otros dos jueces la culparon a ella de autorizar el… pic.twitter.com/FmGV0ETd1X — Vía Szeta (@mauroszeta) May 27, 2025 La jueza calificó como "torpe" y "desprolijo" el uso del edificio judicial para la filmación, pero atribuyó el escándalo a una "operación mediática" en su contra: “Nadie puede decirme que tengo inclinación hacia alguna de las partes porque ni yo logré todavía una convicción. Recién empieza este debate y ni mi almohada sabe que es lo que voy a decidir. Estoy esperando recibir prueba".

Los demás fiscales negaron haber participado Por su parte, el presidente del Tribunal, Maximiliano Savarino, también rechazó las acusaciones y negó cualquier vínculo con la producción audiovisual. “Es una infamia. No sabía que había una cámara oculta. Estaba atento al fiscal Ferrari y no vi a nadie grabando. No voy a permitir que se me denuncie falsamente", afirmó.