19 de septiembre de 2025 - 21:06

Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado: cuándo podría reabrir

La medida se debe a “inestabilidades climáticas” en la zona de cordillera, que complica la transitabilidad en la Ruta 7.

Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado

Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 20 de septiembre, anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Leé además

Alerta en el paso Cristo Redentor: denuncian un link falso para realizar el trámite aduanero.

Alerta en el paso Cristo Redentor: denuncian un link falso para realizar el trámite aduanero

Por Redacción Sociedad
Para este sábado rige alerta amarilla por Zonda en sectores de Mendoza y tormentas aisladas por la noche. 

Alerta por viento Zonda y lluvias, el pronóstico del tiempo el fin de semana de primavera

Por Redacción Sociedad

El mismo será a partir de las 12 del mediodía, con cierre de barreras a las 10 en la zona de Uspallata.

“Se comunica a los usuarios que mañana 20 de septiembre el Paso Internacional se mantendrá CERRADO preventivamente a partir de las las 12:00 horas con corte de circulación en Uspallata a las 10:00 horas, en ambos sentidos para todo tipo de vehículos”, indica el comunicado.

cierre paso Cristo Redentor

Según indicaron, la medida responde a que “los informes meteorológicos indican inestabilidad con nevadas en cordillera”.

La decisión se tomó debido a posibles nevadas en la zona de cordillera, lo que complica el tránsito en la Ruta 7. La medida rige para ambos sentidos y para todo tipo de vehículos durante toda la jornada.

Cuándo podría estar habilitado

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, para el sábado y domingo están pronosticadas nevadas en la zona de cordillera.

Recién el lunes 22 de septiembre se espera una jornada poco nubosa en la zona de cordillera, lo que podría ayudar a la reapertura del Paso que une Mendoza con Chile.

Pronóstico para los próximos días
Pronóstico para los próximos días

Pronóstico para los próximos días

Además, las autoridades recomiendan a aquellos que viajen consultar previamente sobre el estado del paso aduanero y de la ruta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 19 de septiembre

Por Redacción Sociedad
Pasta dental - Imagen ilustrativa / Web

Prohibieron una reconocida pasta dental, pero siguió a la venta y la Anmat lanzó una dura advertencia

Por Redacción Sociedad
Los Quioscos de Maipú cumplen 40 años y se consolidan como una de las principales fiestas familiares de la provincia

Los quioscos de Maipú celebran 40 años con un homenaje a las generaciones anteriores

Por Sara Lombino
Un estudio de la NASA revela una sorpresiva reactivación del Sol tras 200 años

Un estudio de la NASA revela una sorpresiva reactivación del Sol tras 200 años

Por Redacción Sociedad