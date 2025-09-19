Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este sábado: cuándo podría reabrir

Para este sábado 20 de septiembre, anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor , que une Mendoza con Chile , según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Alerta por viento Zonda y lluvias, el pronóstico del tiempo el fin de semana de primavera

Alerta en el paso Cristo Redentor: denuncian un link falso para realizar el trámite aduanero

El mismo será a partir de las 12 del mediodía, con cierre de barreras a las 10 en la zona de Uspallata.

“Se comunica a los usuarios que mañana 20 de septiembre el Paso Internacional se mantendrá CERRADO preventivamente a partir de las las 12:00 horas con corte de circulación en Uspallata a las 10:00 horas, en ambos sentidos para todo tipo de vehículos”, indica el comunicado.

Según indicaron, la medida responde a que “los informes meteorológicos indican inestabilidad con nevadas en cordillera”.

La decisión se tomó debido a posibles nevadas en la zona de cordillera, lo que complica el tránsito en la Ruta 7. La medida rige para ambos sentidos y para todo tipo de vehículos durante toda la jornada.

Cuándo podría estar habilitado

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, para el sábado y domingo están pronosticadas nevadas en la zona de cordillera.

Recién el lunes 22 de septiembre se espera una jornada poco nubosa en la zona de cordillera, lo que podría ayudar a la reapertura del Paso que une Mendoza con Chile.

Pronóstico para los próximos días Pronóstico para los próximos días

Además, las autoridades recomiendan a aquellos que viajen consultar previamente sobre el estado del paso aduanero y de la ruta.