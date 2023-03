Antonio Gasalla a los insultos contra un notero en la calle: “No rompas los huevos”

Hace ya un tiempo que Antonio Gasalla decidió bajarse de los escenarios para tener una vida más tranquila. Sin embargo, siendo un ícono del espectáculo argentino, difícil de olvidar. Debido a esto, Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos, decidió ir a buscarlo para hacerle una entrevista con motivo de su cumpleaños número 82.

Lejos de demostrar que está transitando por un momento pacífico en su vida personal, el cómico sorprendió al notero que, pese a su amabilidad y profesionalismo, lo terminó insultando en plena vía pública. El suceso quedó registrado por las cámaras, con el creador de incontables personajes como La Abuela, Soledad Solari y Yolanda, como protagonista.

Todo transcurría de manera normal cuando Antonio venía de compartir un momento con su hermano Carlos en un bar cercano a su domicilio, hasta que Gonzalo se acercó micrófono en mano. “Mi amor. ¡Feliz cumpleaños hermoso! ¿Podemos acompañarte hasta tu casa un segundito? ¿Cómo estás?”, le comentó el notero.

“Estoy muy bien”, fueron las primeras palabras y breve respuesta de Gasalla, que siguió contestando con monosílabos y evasivas hasta que el periodista le preguntó por su estado de salud. Ante la insistencia del periodista, el cómico, lejos del humor, dejó aflorar su ira.

“¿Cómo anda de salud, cómo se siente, cómo está transitando estos días?”, le preguntó Vázquez. “No sé, andá a preguntarle a alguien...”, declaró algo molesto Antonio. “Le pregunto a usted porque es su salud y quiero saber como está”, insistió muy correcto el cronista. “No rompas los huevos...”, respondió de manera contundente el cómico.

Antonio Gasalla, en su clásico personaje.

Apurado para llegar a su domicilio, Gasalla no le aflojó a su paso por la vereda ni a los insultos: “Andate a la mierda, no quiero que me digas pelotudeces”. “Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama”, le dijo el notero ante su asombro. “Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre”, puntualizó Gasalla con sus exabruptos. Para finalizar, cuando ya estaba entrando a su edificio, Antonio terminó la nota con otro improperio: “Andate a cagar”.

LA OPINIÓN DE GONZALO VÁZQUEZ

Luego, en una entrevista con Teleshow, Vázquez contó cómo vivió la situación. “Si bien a lo largo de su vida se ha caracterizado por tener ese trato con la prensa, porque por ahí no le gusta lo que se le pregunta, a mí nunca me había pasado antes. Yo lo había entrevistado varias veces y, de hecho, compartí con él una temporada de verano que fue escandalosa porque terminó antes con la obra”, relató el cronista.

Además, el periodista aclaró que “jamás me había agraviado de esa manera. Así que me sorprendió. Sobre todo, porque yo intenté encararlo de la manera más amena posible para ese momento. Pero, evidentemente, no le gustó. Y cuando le pregunté por su estado de salud, comenzó con los insultos”, reflexionó Vázquez.

Gonzalo Vázquez es periodista de América y tiene su propio canal de viajes en Youtube. Foto: Instagram/@gvazquezok

“No lo tomé como algo personal ni nada por el estilo. Lo tomé como parte del trabajo, porque sé que si hubiera estado cualquier otro colega ese día en ese lugar, hubiera pasado lo mismo. Gasalla con cualquier micrófono se hubiera puesto así”, argumentó el profesional.

Respecto a cómo vio al cómico, el notero señaló: “Lo vi como una persona de la edad que tiene, que anunció ya su retiro y dijo que no iba a volver a los escenarios. Pero lo vi lúcido. El minuto y medio que estuve hablando o intentando hablar con él, sentí que no había perdido esa picardía que tanto lo caracteriza”, concluyó Gonzalo.

Cabe recalcar que el año pasado, Gasalla también le había respondido con un exabrupto a Emilio Dei-Cas, cronista de A la Tarde conocido como ‘Tucho’. En este caso, el periodista intentó consultarle por una supuesta estafa de la que habría sido víctima, en medio de rumores de enfrentamiento entre su familia y quien fuera su abogado, Miguel Ángel Pierri. Cortito y claro, Antonio le dijo en ese momento al notero: “Vayanse a la concha de tu madre”.