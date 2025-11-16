Ana Laura Nicoletti  "En La Cima": "Yo no elegí ser trans, nací así"

La empresaria, actriz y también DJ, Ana Laura Nicoletti, conocida como la “La Turca”, pasó por el ciclo de entrevistas conducido por Laura Rez Masud y contó algunos aspectos desconocidos de su vida personal.

Ana Laura Nicoletti, conocida en Mendoza como “La Turca Glamour”, fue la protagonista del nuevo episodio de En la Cima, el ciclo conducido por Laura Rez Masud. En una charla profunda y sin concesiones, la empresaria revisó su vida, su identidad y los desafíos que marcaron su camino.

“Yo no elegí ser trans, nací así” Con una sinceridad conmovedora, Nicoletti afirmó: “Yo no elegí ser trans, nací así”, una frase que marcó el tono de la entrevista y sintetizó el espíritu con el que decidió contar su historia: sin filtros, sin máscaras y desde la convicción.

La Turca repasó momentos cruciales de su vida y compartió cómo fue crecer en un entorno que muchas veces no comprendía su identidad. Su relato estuvo atravesado por la búsqueda de aceptación, la necesidad de visibilidad y la construcción de un espacio propio en una sociedad que aún tiene deudas con la diversidad.

Uno de los tramos más impactantes de la conversación fue su paso por el servicio militar, donde debió enfrentarse a prejuicios, hostilidad y situaciones de profunda vulnerabilidad. Aun así, transformó ese dolor en impulso.

Con trabajo, creatividad y determinación, Ana Laura logró convertirse en una figura reconocida dentro del ambiente empresarial mendocino. Hoy, “La Turca Glamour” es un nombre ligado tanto al entretenimiento como a los emprendimientos que construyó a fuerza de resiliencia.