Pocas cosas pueden resultar tan dolorosas como tener que dar en adopción a una mascota (que, a esta altura de la vida, es mucho más que una simple mascota, es un compañero -o compañera-). Sin embargo, hay familias que no tienen otra alternativa y, ya sea porque el lugar donde alquilan no lo permite, porque no cuentan con el espacio y las comodidades suficientes para el bienestar de ese compañero -o compañera- o porque deben emprender un viaje y se ven obligados buscar un nuevo hogar para ese perrito o ese gatito.

Esto es lo que les ocurre por estos días a Agustina Riveros y a su novio, Federico Gatti. Ambos viven en San Juan y comparten su vida y su día a día con Valentín, un tierno y simpático perrito al que adoptaron en febrero de este año. Pero, por el bien de Valentín, Agus y Fede le están buscando un nuevo hogar. Y la manera en que ofrecen en adopción a su gran amigo ha dado que hablar: prepararon un CV con foto y las principales características de su perrito. En la publicación describen al can de la misma manera en que alguien que aspira a un trabajo describe sus talentos y habilidades, y el aviso se viralizó en las redes sociales.

Amor puro: armaron el CV de un perrito para darlo en adopción y la descripción es imperdible. Foto: Agustina Riveros.

“Nos hemos venido a vivir a un departamentito chiquito, que solo tiene un pequeño balcón. Y sentimos que se va a morir de tristeza si sigue acá. Todavía está con nosotros Valentín, pero le estamos buscando otra familia”, cuenta con una mezcla de ternura y nostalgia Agustina al contar sobre los motivos que llevaron a ella y a su pareja a armar el original CV.

El currículum con que Valentín busca una nueva casa

Sintético, sincero y sin demasiados rodeos que endulcen exageradamente y con palabras rebuscadas las características personales. Esas mismas recomendaciones que suelen hacerse a quienes arman su CV para aspirar a un trabajo son las que Valentín -ayudado por Fede y Agus- incluyó en su currículum con el que se ha propuesto conseguir una nueva casa.

Amor puro: armaron el CV de un perrito para darlo en adopción y la descripción es imperdible. Foto: Twitter.

“Nos mudamos al Barrio del Bono, y antes de hacer el currículum hicimos otras publicaciones. Con Fede subimos historias a Instagram, nadie le dio mucha bolilla. Entonces antes de ayer me levanté y se me ocurrió hacerle un curriculum, algo que llame más la atención y que sirva para que la gente se cope y conozca un poco más de la vida de Valentín”, agrega Agus sobre la innovadora idea.

“Valentín. El amigo ideal” se lee en el encabezado, con una foto en primer plano del perrito donde posa con ternura. De hecho, en esa foto utilizada para esta carta de presentación se lee parte del texto de la foto original de Valentín y que, evidentemente, era parte de alguno de esos primeros avisos de adopción, ya que se lee que sus dueños actuales “no lo pueden tener más”.

“Sobre mí. Tengo 2 años, me gusta el aire libre y salir a pasear por el barrio sin correa. Soy juguetón, algo tímido, pero muy compañero. Me gusta que me hagan cariño. Estoy en busca activa de una familia que me dé mucho amor para siempre”, continúa la descripción personal del perrito, sobre el margen izquierdo de la página y debajo de la tierna foto.

Allí también se aclara que el perro vive en el Barrio del Bono, de San Juan, y se incluye el teléfono de contacto (2644190091).

Amor puro: armaron el CV de un perrito para darlo en adopción y la descripción es imperdible. Foto: Agustina Riveros.

Los estudios, la experiencia, los logros y los intereses de Valentín

En el cuerpo central del currículum, se detallan -primero- los estudios del perrito. “Universidad Casa de Fede y Agus. Graduado en amor incondicional y mimos” se lee al comienzo de la descripción, donde se logra un paralelismo entre lo que cualquier persona incluye al momento de resaltar su formación para ponerse a disposición.

“Escuela secundaria La Calle. Nací en la calle con mi hermanito. Me adapto en espacios libres y como lo que sea”, se aclara a continuación, dejando en claro que no es un ser complicado, sino más bien todo lo contrario: incondicional.

Amor puro: armaron el CV de un perrito para darlo en adopción y la descripción es imperdible. Foto: Twitter.

En cuanto a su experiencia, se detalla que fue rescatado el 14 de febrero de 2021 en San Valentín. “Por eso mi nombre es Valentín. Tuve malas experiencias con personas malas, por eso soy un poco miedoso y tímido al principio”, detallan, y estrujan el alma de cualquiera que lee estas líneas.

Más adelante, llega el momento de explayarse sobre la experiencia de Valentín. “Si me das un juguete para morder, ya no rompo cosas. Cuando me hacen cariño, ya no me hago pis. Me adapto a los niños y otras mascotas. No necesito de muchos cuidados, solo que me den alimento y puede ser uno económico”, describen Agus, Fede y Valentín.

Y para el final quedan los intereses, algo así como lo que pretenden los 3 para el nuevo hogar de Valentín. “Busco amor y protección. Un hogar con comida, una compañera/o que pueda jugar y ser feliz”, concluye.

“Ya era grande cuando lo adoptamos. Él se adapta a niños, a otros animales y puede estar con otras mascotas grandes. Es re juguetón, un poco miedoso. A veces nos queremos acercar y se va. Pero después agarra confianza y le podés hacer cariños”, resume su compañera actual.

El aviso no tardó en viralizarse en las redes sociales. En Twitter tiene más de 500 retuits y más de 700 likes. Además no faltan aquellas personas que, combinando la emoción con el humor, resaltan que el popular perro Valentín tiene un mejor CV que muchas personas. “Empecé a publicarlo y una chica que trabaja conmigo en mi local me dijo que lo iba a publicar en Twitter y ahí se viralizó”, conclue entre risas la joven. Y se ilusiona con que Valentín pueda conseguir pronto otra familia y un lugar más cómodo para irse a vivir.