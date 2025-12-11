Alrededor de 20 mil personas se capacitaron en género y diversidad durante 2025: curso de ESI, el más elegido

La Dirección de Género y Diversidad, en articulación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), consolidó durante 2025 un amplio programa de formación que permitió fortalecer la implementación de la Ley Micaela y la oferta de la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad .

A lo largo del año, más de 10.000 agentes públicos participaron en las instancias virtuales de capacitación, mientras que la plataforma educativa de la Escuela recibió alrededor de 9.600 inscripciones en sus cursos autogestionados.

Además, se sumaron 200 trabajadores y trabajadoras de los sectores de salud y fuerzas de seguridad en las capacitaciones presenciales que se desarrollaron en distintos departamentos de la provincia.

De ese total, más del 70% completó el cursado y obtuvo la certificación oficial , mientras que el resto continúa avanzando hacia la finalización de sus trayectos.

Durante el último trimestre, se llevaron adelante capacitaciones presenciales destinadas a trabajadores de los sectores de salud y fuerzas de seguridad , alcanzando a cerca de 200 agentes . Las actividades se desarrollaron en los departamentos de Lavalle, Malargüe, Las Heras y Godoy Cruz , y combinaron talleres, charlas y acciones en espacios públicos.

Escuela de Gobierno, Género y Diversidad: casi 10 mil inscripciones

En paralelo, el Área de Capacitación de la Dirección de Género y Diversidad mantuvo activa su propuesta formativa a través de la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad, que durante 2025 registró aproximadamente 9.600 inscripciones en su plataforma educativa virtual.

Entre los cursos más elegidos por la comunidad se destacaron:

Educación Sexual Integral para la comunidad (27%)

Adolescencias libres de violencia de género (19%)

Comprendiendo la diversidad sexual: trato digno y marco legal (12%)

Trata de personas: perspectiva de género y derechos humanos (11%)

Varones y masculinidades: modelos para la transformación (9%)

El resto de las inscripciones se distribuyó entre las propuestas de violencia política (6%) y violencia obstétrica (5%).

La plataforma es de acceso libre y gratuito, permite el cursado autogestionado y otorga certificación oficial del IPAP, consolidándose como una herramienta clave para la formación continua.

Con el trabajo articulado de las distintas áreas involucradas, se proyecta la continuidad y expansión del programa durante 2026, con el objetivo de seguir construyendo una administración pública más consciente y comprometida.