11 de diciembre de 2025 - 09:27

Alrededor de 20 mil personas se capacitaron en género y diversidad durante 2025: curso de ESI, el más elegido

La Dirección de Género y Diversidad, en articulación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), consolidó durante 2025 un amplio programa de formación que permitió fortalecer la implementación de la Ley Micaela y la oferta de la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad.

image
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Género y Diversidad, en articulación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), consolidó durante 2025 un amplio programa de formación que permitió fortalecer la implementación de la Ley Micaela y la oferta de la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad.

Leé además

Los controladores aéreos confirmaron medidas de fuerza para el 17 de diciembre, lo que generará demoras y reprogramaciones de vuelos en todo el país.

Controladores aéreos anticipan un paro por el conflicto salarial: cuándo y qué pasará con las Fiestas

Por Redacción Sociedad
la playa chilena que te hara sentir como en el caribe, lejos del ruido de la ciudad: donde queda y como llegar

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad: dónde queda y cómo llegar

Por Andrés Aguilera

A lo largo del año, más de 10.000 agentes públicos participaron en las instancias virtuales de capacitación, mientras que la plataforma educativa de la Escuela recibió alrededor de 9.600 inscripciones en sus cursos autogestionados.

Además, se sumaron 200 trabajadores y trabajadoras de los sectores de salud y fuerzas de seguridad en las capacitaciones presenciales que se desarrollaron en distintos departamentos de la provincia.

De ese total, más del 70% completó el cursado y obtuvo la certificación oficial, mientras que el resto continúa avanzando hacia la finalización de sus trayectos.

Instancias presenciales en toda la provincia

Durante el último trimestre, se llevaron adelante capacitaciones presenciales destinadas a trabajadores de los sectores de salud y fuerzas de seguridad, alcanzando a cerca de 200 agentes. Las actividades se desarrollaron en los departamentos de Lavalle, Malargüe, Las Heras y Godoy Cruz, y combinaron talleres, charlas y acciones en espacios públicos.

Escuela de Gobierno, Género y Diversidad: casi 10 mil inscripciones

En paralelo, el Área de Capacitación de la Dirección de Género y Diversidad mantuvo activa su propuesta formativa a través de la Escuela de Gobierno, Género y Diversidad, que durante 2025 registró aproximadamente 9.600 inscripciones en su plataforma educativa virtual.

Entre los cursos más elegidos por la comunidad se destacaron:

  • Educación Sexual Integral para la comunidad (27%)

  • Adolescencias libres de violencia de género (19%)

  • Comprendiendo la diversidad sexual: trato digno y marco legal (12%)

  • Trata de personas: perspectiva de género y derechos humanos (11%)

  • Varones y masculinidades: modelos para la transformación (9%)

El resto de las inscripciones se distribuyó entre las propuestas de violencia política (6%) y violencia obstétrica (5%).

La plataforma es de acceso libre y gratuito, permite el cursado autogestionado y otorga certificación oficial del IPAP, consolidándose como una herramienta clave para la formación continua.

Con el trabajo articulado de las distintas áreas involucradas, se proyecta la continuidad y expansión del programa durante 2026, con el objetivo de seguir construyendo una administración pública más consciente y comprometida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 11 de diciembre

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en plena ruta, lo compartió y quedará inhabilitado para conducir

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en plena ruta, lo compartió y quedará inhabilitado para conducir

Por Redacción Sociedad
El palacio policial de Mendoza, donde funcionó el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Gentileza Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

Imputaron a exmilitares y expolicías por crímenes cometidos contra 56 niños durante la Dictadura

Por Redacción Sociedad
Inédito operativo del Hospital Garrahan: trasladaron a una bebé en estado crítico conectada a un sistema ECMO.

Realizaron uno de los operativos "más complejos" del Garrahan: trasladaron a una bebé conectada a un sistema ECMO

Por Redacción Sociedad