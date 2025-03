Alejandrina y Sofía, las caras de la Vendimia 2025: su promesa de reinado y cómo quieren ser recordadas

Alejandrina Funes y Sofía Perfumo hace varios días que no duermen más de cuatro horas y anoche, claro, no fue la excepción. Sin embargo, cuando este domingo se despertaron en el cuarto del hotel céntrico que las aloja, ambas sintieron que ya no les pesaba tanto la ansiedad y la adrenalina de las últimas semanas, sino la corona nueva y la responsabilidad de “de representar a Mendoza y llevarla a lo alto en el país y el mundo” como Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, respectivamente.