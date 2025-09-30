30 de septiembre de 2025 - 21:20

Acusan al padre que viajó con el grupo de egresados que grabaron cantos antisemitas: "Bullineaba a los chicos"

La madre de un estudiante de ORT que estuvo en el viaje a Bariloche criticó a los responsables del Colegio Humanos por su rol en los hechos.

La difusión del material provocó el rechazo de diversas organizaciones civiles, así como del presidente Javier Milei, lo que derivó en una denuncia penal y medidas disciplinarias.

Marisa, madre de un alumno de la escuela ORT y testigo indirecta del episodio, responsabilizó a los adultos encargados del grupo, coordinado por la empresa de viajes Baxtter. En particular, dirigió sus críticas al padre que fue elegido por las familias de la escuela Humanos para acompañar a los chicos, a quien describió como un “adolescente" más dentro del grupo.

“Era bastante gede, bullineaba (sic) a los chicos”, expresó Marisa en una entrevista con radio Mitre, refiriéndose al hombre que, en lugar de frenar las agresiones, se sumó a los cánticos ofensivos dentro del micro.

“Que el padre lo haya hecho no me extrañó, mi hijo ya me había contado que era un papá bastante intenso, se comportaba como un adolescente”, contó la mujer.

Los egresados de la ORT integraban el contingente de la empresa Baxtter, junto a la escuela Humanos y una tercera institución educativa. No compartían los micros de traslado, pero sí el viaje aéreo, el lugar de estadía y los boliches.

Según relató Marisa, el ambiente tenso no se limitó al viaje en micro: “Ya en el aeropuerto hubo roces por lo que me dijo mi hijo, tardaron en abordar”. Como medida para contener la situación, explicó que “se tomó la decisión de que viajaran en un micro aparte”.

Ante el escenario que se perfilaba, Marisa decidió tomar ciertas precauciones con su hijo antes del viaje: “Cuando veíamos venir la onda, le dije que se quite el Maguén David, para evitar conflictos y roces”.

El hecho cobró gran visibilidad cuando se viralizó en redes sociales un video tomado dentro del micro, donde tanto los estudiantes como el adulto acompañante coreaban a viva voz “hoy quemamos judíos”.

Ante la conmoción pública, el Colegio Humanos emitió un comunicado institucional intentando deslindar responsabilidades, en el que expresó: “Repudiamos energéticamente el accionar de un grupo de alumnos”, aclarando además que los cánticos “no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”.

En una segunda comunicación, la institución informó que comenzará a trabajar en conjunto con la DAIA para implementar espacios de capacitación y revisión interna, reafirmando su “compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”.

