Activan los vouchers educativos: cómo acceder al beneficio y quiénes pueden cobrarlo

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa del programa de vouchers educativos , una asistencia económica destinada a familias con hijos que estudian en colegios privados con subsidio estatal. La inscripción ya se encuentra habilitada.

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La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano , apunta a aliviar el costo de las cuotas escolares en hogares con ingresos limitados y forma parte de las políticas educativas actuales.

Según informó la cartera liderada por Sandra Pettovello , el beneficio consiste en una suma mensual no contributiva destinada a familias cuyos ingresos no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Está dirigido a alumnos que asisten a instituciones privadas con al menos un 75% de aporte estatal .

Podrán inscribirse adultos, tanto argentinos como extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país, que cuentan con DNI vigente. El trámite se realiza a través de la aplicación Mi Argentina, donde se deben cargar los datos de los menores a cargo.

La inscripción no establece un límite en la cantidad de hijos por grupo familiar, por lo que el beneficio podrá extenderse a todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Desde el área que comanda Pettovello señalaron que la iniciativa busca acompañar a las familias en el sostenimiento de la escolaridad en el sector privado subsidiado, en el marco de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Vale destacar que la idea de implementar esta asistencia fue un eje de la campaña electoral presidencial de Javier Milei en 2023 y uno de los primeros proyectos que intentó plasmar el economista cuando arribó a la Casa Rosada.

Qué debo tener en cuenta antes de completar el formulario

Se deberá brindar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten. Es importante contar con: