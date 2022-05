Abuso sexual: el Me Too llegó al mundo del yoga y un caso va a juicio en Argentina

Una ola de denuncias públicas sobre abusos en el mundo del yoga y la espiritualidad se esparció en las últimas semanas a través de las redes sociales. Este nuevo “Me too” logró instancias judiciales en Argentina, donde una causa por abuso sexual contra un instructor de yoga fue elevado a juicio.

Desde principios de abril, múltiples denuncias comenzaron a emerger en las redes sociales sobre tocamientos, ofrecimientos y masajes indebidos; comentarios fuera de lugar; acoso; manejo; abusos sexuales y violaciones en el entorno de las disciplinas que trabajan con el cuerpo y el bienestar emocional y espiritual, detalla Télam.

Las personas denunciantes y aquellas que buscaron aportar al debate lo hicieron en las redes sociales con los hashtags #NoEsYogaEsAbuso, #YoDefiendoLaVerdad y #IStandForTruth.

Gran parte de las publicaciones, que provienen de México, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, apuntaron a una reconocida institución del ámbito de la espiritualidad, presente en más de 150 países; pero también a otras escuelas, federaciones, maestros, gurúes y profesionales del deporte y la salud.

“Nos revolucionó a todos. Involucraba a gente que conozco, con la que tengo afecto. Me parece que es absolutamente positivo, aunque la noticia sea muy desestabilizante para todos”, dijo a Télam Bárbara Weimberg, directora del estudio Yoga Tierra, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli, sobre el aluvión de denuncias on-line.

El #MeToo llegó al mundo del yoga y un caso va a juicio en Argentina. Imagen ilustrativa.

Casos de abuso en Argentina

Sin embargo, este “Me Too” dentro del mundo espiritual no comenzó este año.

Un antecedente fueron las denuncias que se acumularon desde 2013 por abuso sexual contra Bikram Choudhury, el famoso instructor de yoga de nacionalidad india y estadounidense que se presenta como el creador del Bikram Yoga, también llamado “yoga hot” por su práctica a altas temperaturas.

Pese a las denuncias y un fallo en su contra, Choudhury está prófugo, tal como lo muestra el documental que llegó a la plataforma de Netflix en 2019, “Bikram: yogui, gurú, depredador”, dirigido por la cineasta Eva Orner.

En tanto, en Argentina el juicio contra el instructor de yoga y presidente de la escuela Yoga Kai, José Maureira Torres, a quien Carolina Villa y Macarena Pineta habían denunciado en 2017 y 2018 por abuso sexual y amenazas posteriores, iba a comenzar en marzo pero se postergó sin fecha definitiva.

La causa N° 42.592/2017, caratulada “Maureira Torres José, sobre abuso sexual”, la lleva adelante la Fiscalía ante Tribunales Orales de Capital Federal N° 20, a cargo de Carlos Eduardo Gamallo, y el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°20, que conduce Patricia Mallo, fuentes judiciales a Télam.

Macarena tiene 29 años, vive en la ciudad de Buenos Aires y define su vocación como “yoga, astrología y otros yuyos” en una entrevista telefónica con Télam.

Se acercó a la escuela Yoga Kai donde para las prácticas debía tener cuidado con ciertas posturas ya que por una condición previa podía llegar a tener convulsiones, y cuando poco después comenzó el instructorado, Maureira Torres le ofreció participar de talleres sobre alineación de chacras para trabajar su situación particular.

“Me dijo que yo no tenía convulsiones, sino que tenía la energía muy sensible. Él cada vez quiso acercarse más, saber más de mi epilepsia. Me quería convencer de que lo que hacía me iba a curar. En un punto quise creerle que con el yoga y esa meditación iba a dejar de tener convulsiones”, contó a Télam.

La última vez que tuvo contacto con él, la invitó a meditar de forma privada y bajo el pretexto de tener la “energía sexual muy acumulada”, la forzó a hacer prácticas que ella no quería.

A Macarena le costó enunciar lo que había vivido ya que “sentía mucha vergüenza porque había confiado en esta persona”, pero fue recibido con cariño y contención por parte de sus amigas, quienes le remarcaron: “no es tu culpa”.

El 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer, llevó a la marcha que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires tres carteles en los que denunció a Maureira Torres, y con la difusión en redes sociales sobre lo que le había ocurrido varias mujeres se acercaron para contarle que habían vivido situaciones similares.

Una de ellas fue Carolina Villa, quien en 2018 se denunció al mismo instructor.

En su caso, Maureira Torres realizó prácticas abusivas “con el pretexto de un masaje”. Ella le dijo a su maestro el abuso, pero recibió como respuesta: “¿Qué? ¿Tuviste miedo?”.

“Ahí no te da mucha chance porque claro, a mí no me dio miedo. Y eso también es algo a desmitificar: que las escenas de abuso son terroríficas y que es lo peor que te puede pasar. En mí caso no fue así. Yo no lo viví con temor ni con miedo, pero sí lo viví como algo incómodo, como algo que no era correcto y que no debería suceder”, remarcó a Télam.

Las experiencias de Carolina, Macarena y otras denunciantes de abusos en el ámbito del yoga y la espiritualidad involucran la confianza, la relación desigual de poder entre el guía/maestro y la persona practicante, y la justificación del “por un bien mayor”.

El #MeToo llegó al mundo del yoga y un caso va a juicio en Argentina. Imagen ilustrativa.

Acompañamiento y contención

“No solo está lo espiritual que convoca la vulnerabilidad emocional, sino también la disciplina del deporte y la salud. Son tres variables muy fuertes”, señaló Paola Torres, psicóloga e integrante de la Red de Psicólogxs Feministas, quien además practica yoga.

Torres explicó que “están los mandatos del deporte: cómo debería ser un cuerpo y cómo debería responder. Luego, la dimensión de la salud: ‘si ustedes quieren llegar a la divinidad o si se quieren sentir bien tienen que hacer esto’. Y la dimensión de lo emocional: ‘vos vas a alcanzar un estado donde te vas a sentir de tal forma’”.

Asimismo, permitió que la primera reacción ante estos eventos abusivos “es de duda y la segunda, de culpa”.

En este sentido, Melisa García, fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), dijo que “se genera una enorme culpabilización a la persona que está siendo abusada o acosada, donde pareciera que con esta intención de abrir la mente y otros espacios a lo que invita lo espiritual, se terminan llevando a cabo los abusos”.

Las preferencias recomendaron a las personas que se encuentran en situaciones abusivas hablarlo en un entorno seguro y acercarse a profesionales que trabajaron temas estos.

“No siempre la reparación es mediante una denuncia, a veces no están listas para atravesar ese proceso”, señaló García, quien reconoció que en el último tiempo recibió varias consultas sobre situaciones de este tipo.

Finalmente, una apreciación que destacaron denunciantes y profesionales es que, en línea con el hashtag #NoEsYogaEsAbuso, las prácticas que propone el yoga no son abusivas en sí mismas.