A un mes del asesinato de Lucio Dupuy, su padre lo recordó con un conmovedor mensaje: “Hoy tenías que estar acá”

El padre de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado a golpes en La Pampa, escribió un conmovedor mensaje al cumplirse un mes del crimen.

“Nochebuena, qué palabra tan grande en estos días, hijito mío espero que esta noche al levantar mi copa mi cara sienta la brisa de tu caricia secando mis lágrimas, espero sentir tus bracitos rodeando mi cuello y tu cabeza en mi pecho”, escribió Cristian Dupuy en Facebook.

“Esta navidad estabas muy ansioso era la navidad que más anhelabas porque la ibas a pasar con papá, con tus abuelos primos y tíos”, agregó.

El mensaje del padre de Lucio Dupuy

“Hoy tenías que estar acá, habías pedido un monopatín, y no pudo ser posible hijo, cada día despierto y me cuesta más entenderlo y ese frío en mi pecho que me deja por momentos sin aire cuando se me viene a la cabeza que ya no estás, me congela me angustia. No es justo”, dijo.

El crimen de Lucio Dupuy

Lucio Dupuy murió el viernes 26 de noviembre por la noche tras ser golpeado y por el crimen fueron detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti (24) y a la pareja de ésta Abigail Páez (27), quienes están bajo prisión preventiva, la primera acusada por “homicidio calificado por el vínculo” y la segunda por “homicidio simple”.

En la causa interviene el juez Daniel Ralli, quien dispuso que ambas permanezcan tras las rejas mientras se instruye la causa y hasta que sean sometidas a juicio.

Las mujeres están actualmente alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, ya que fueron sacadas de La Pampa tras los violentos incidentes registrados en la seccional 6 de Santa Rosa donde estaban presas.