A los 17 años fue récord por cruzar el Río de la Plata y lo distinguieron en la Legislatura: su próximo desafío

“Es muy lindo escuchar palabras de aliento, siempre vienen bien para motivarme”, agradeció Lautaro frente a los asistentes. “Dicen que es difícil pero para mí no lo fue, porque es un deporte que amo y no es difícil hacer lo que amás”, aseguró.

La hazaña de Lautaro

Lautaro había salido el 10 de marzo a las 5.30 de la mañana desde Colonia de Sacramento, en Uruguay para llegar a nado hasta Punta Lara, Argentina. Serían 44 km que terminaron siendo 50 km. Es que al inicio el río estaba calmo y el día perfecto pero, con el correr de las horas, comenzó a tener un fuerte oleaje que lo fue corriendo de la ruta trazada y que le requirió una esfuerzo extra, sobre todo cuando ya le quedaban pocos kilómetros y estaba agotado.

Lautaro Arjona El nadador mendocino Lautaro Arjona, de 17 años, fue reconocido en la Legislatura de Mendoza. Foto: Gentileza Legislatura de Mendoza

Parado en el atril en la Legislatura, contó que en algún momento comenzó a tener náuseas porque el río estaba muy movido, le quedaban 4 horas y empezaron las dudas sobre si podía lograrlo. Los 4 últimos kilómetros fueron muy duros con olas que alcanzaron los 2 metros. “Pero ya había nadado 10 horas, no era nada lo que quedaba y pensaba en la gente que me estaba apoyando y esperando”, contó. Y también en Gustavo, que cuando lo vio perder fuerzas se lanzó al agua para nadar a su lado. “Si no llegaba yo, llegaba él”, dijo con humor y agradecimiento.

En el encuentro se mostró un video con diferentes instancias de la hazaña, desde que partió, el abrazo con su familia aquella noche tras salir del agua y el regreso a Mendoza para ser recibido por los mendocinos y por el club.

La marca anterior había sido establecida el 21 de diciembre de 1923, por Harrison, quien con 19 años, 10 meses y 13 días fue la nadadora más joven en lograrlo. Le demandó 24 horas y 10 minutos.

Luego lo intentaron otros pero Lautaro ha sido el más joven y le llevó 14 horas y 28 minutos. Fue el único en llegar de los seis nadadores que lo estaban intentando por esos días. Es que junto con él partieron tres más y unos días antes habían partido otros dos, de otro punto de Uruguay. Ninguno llegó a la costa Argentina. Hasta el momento, poco más de 40 nadadores han logrado la hazaña, considerada una de las más desafiantes del mundo.

Los tres proyectos fueron presentados por la diputada Claudia Salas (UCR), Rolando Scanio (LUM), el senador Sergio Márquez (UCR) y sus compañeros de bancada.

Los legisladores que tomaron la palabra destacaron la dedicación, el esfuerzo y la perseverancia, el trabajo en equipo y el espíritu de superación que implicó el desafío y su logro. En sus palabras, los diputados reconocieron el valor del sueño logrado, el empeño puesto como el de un gran profesional y aspiraron a que su ejemplo sirva como inspiración a otros jóvenes. Además, hicieron hincapié en que posicionó a Mendoza a nivel internacional.

Durante 2 años se entrenó todos los días para este logro, mientras continúa con sus estudios en la secundaria. Va a quinto año del colegio San Buenaventura. Para ello, se levantó todos los días a las 4 de la mañana y entrenaba en su club habitual, el club Mendoza de Regatas, antes y después del horario del colegio. Además de las dos sesiones de pileta diarias entrena en el gimnasio, algo que aún hoy sostiene porque según explicó, de otro modo el cuerpo pierde el estado físico logrado.

Giuliano Capezzone, hijo de Claudio, y parte del equipo de entrenamiento, resaltó el enorme desafío que implica nadar en esas aguas tan frías, la fortaleza mental y convicción de Lautaro como unos de sus distintivos y subrayó que es “un chico de humildad impresionante, cuando se hace algo siempre sale mejor compañero”, contó.

Por su parte, Virginia Brega, directora del colegio San Buenaventura, apuntó en el mismo sentido: “Lo destaca la humildad y la perseverancia y además Lautaro tiene un rendimiento académico excelente, luego a todos sus entrenamientos, asistía al colegio de forma regular, sin faltar nunca. Y eso, creo que es de destacar y reconocer en Lautaro”. Agregó que es algo bueno de visibilizar como modelo a seguir.

Ya piensa en el próximo desafío

Lautaro se muestra todo el tiempo muy sereno y en diálogo con Los Andes dijo que, en general, es su forma de estar. Reconoció el apoyo de su familia: su mamá, su papá y su hermana menor: “Son los que están todo el día, los que me llevan a entrenar, me traen, me dan de comer”, comentó.

Todo el curso quería acompañarlo, pero tuvo que elegir un máximo de 15 compañeros. “Los conozco desde sala de cuatro años y me dicen que están muy orgullosos de lo que he logrado y de ser mis amigos, pero ellos también son parte de todo lo que he logrado”, reconoció.

Lautaro Arjona El mendocino Lautaro Arjona buscará ser el nadador más joven en cruzar el Río de la Plata

Cursando el último año del secundario, está viviendo esos momentos inolvidables, pero no irá al viaje de egresados. Es que la vida lo hizo elegir y coincide con una prueba a la que aspira: una travesía de 36 kilómetros en Río de Janeiro. Una cara renuncia.

Pero su familia está acostumbrada a los esfuerzos que hace por el deporte que eligió y lo apoyan a pleno. Silvina González, la mamá, relató que cuando hizo el Desafío de los Valientes, en el dique Potrerillos, se entrenaba para el agua fría sumergiéndose en un tacho de 200 litros con agua con hielo durante entre 10 y 20 minutos. “Salía helado”, aseguró, pero no se enfermó nunca.

Respecto del reconocimiento aseguró: “Estamos felices, más que nada por la felicidad que tiene él, porque cuando se fue de acá le dije ‘voy a estar feliz solo con que vos lo estés, como sea, si no llegás, no importa, nosotros ya vamos a estar’ y él me dijo ‘no, no, yo tengo que llegar”. Contra viento y marea, lo hizo.