A cinco meses del peor incendio de Los Ángeles, un argentino mostró cómo están las casas devastadas

Sin embargo, no todo avanza con la misma velocidad. “ Acá va un poquito más lento porque no hay tanta gente que labure en el terreno . Pero los que pueden están en el proceso de remodelar. Acá no están tan cerca”, explicó el agrimensor, evidenciando una clara disparidad entre sectores, en parte explicada por la falta de mano de obra y las consecuencias de las recientes políticas migratorias.

El panorama se complica aún más para quienes conservaron sus viviendas pero no pueden habitarlas: “Esas casas que sí ven ahí atrás, que no fueron afectadas por el fuego, no pueden ser usadas. No pueden ser habitadas porque no hay electricidad, no hay agua, no hay ninguna de las utilidades que se necesita para poder vivir ahí”.