Intendentes se comprometieron en la UNCUYO a ir por la huella verde

La Red de Polinizadores Mendocinos dio un paso clave en su propósito de avanzar hacia un planeta saludable, resiliente y sin emisiones de carbono: sumó el compromiso de todos los intendentes para aunar esfuerzos para mitigar el impacto ambiental que generan las personas, las instituciones y los gobiernos.

Lo hicieron con la firma de un acuerdo macro en la UNCUYO, institución que forma parte de este movimiento. Los Polinizadores reúnen a cámaras empresariales, referentes del Polo TIC y del Foro Diplomático en Mendoza, a otras universidades y a organismos privados, entre otros actores.

Kevin Alcalde y María José Urdaneta

Los participantes del encuentro.

Ulpiano Suarez, Marcos Marcolini, Esther Sanchéz, Sebastián Bragagnolo, Tadeo García Zalazar y Daniel Orozco

Gustavo Soto y Ricardo Fuentes

Eduardo Luque y José Balacco

Así, los departamentos adhirieron a la campaña Race to Zero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para –individualmente– reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr emisiones netas cero tan pronto como sea posible, antes del 2050. La meta es contribuir a no sobrepasar en 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta respecto de la época preindustrial.

Estos nuevos polinizadores que se suman a la Red son actores fundamentales en pos de este objetivo, por tener la posibilidad de generar el contacto con la ciudadanía para involucrarla en diversas actividades.

Federico Kahr, Raymond Scheffer y Juan Manual Correa

Facundo Heras, Cristina Pampillón y Jorge Gisbert

Magdalena Pesce, Andrea Nallim y Juan Pablo Sandoni