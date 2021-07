¿Cómo cuidamos nuestra vista en época de Covid?

La exposición de la vista a las pantallas tiene consecuencias adversas. El teletrabajo y teleeducación nos impulsan a pasar mucho más tiempo en internet y frente a diversos dispositivos.

Si a todo esto le sumamos enfermedades visuales preexistentes, y la suspensión de las consultas médicas por miedo al Covid-19, la situación se complejiza, pudiendo provocar secuelas en la visión y consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles.

Para saber cómo cuidar la vista en esta nueva rutina que incorpora a las pantallas en la cotidianidad, consultamos a diversos especialistas.

Luis Daniel Drago, Presidente de la Asociación Mendocina de Oftalmología (AMO), sostiene que “durante el último año, el uso de las pantallas ha aumentado el cansancio visual y el ojo seco. Las lágrimas han aumentado mucho su calidad, pero su uso depende de cada paciente. Por eso es tan importante la consulta con un oftalmólogo”.

Al respecto, Maximiliano Gordon, Presidente de la Sociedad de Oftalmología de Rosario indica que “es necesario cuidar nuestra visión; la poca afluencia de pacientes a los controles puede provocar daños irreversibles dependiendo de la patología de que se hable”.

En este marco, Sebastián Onnis, Presidente de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, afirma “el no ir a las consultas puede traer consecuencias irreversibles en los ojos. Hay patologías crónicas en las cuales si el paciente no hace los controles puede no darse cuenta de su empeoramiento y tener consecuencias irreversibles”.

La visión de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores debe protegerse en todo momento para retrasar y prevenir la aparición de enfermedades oculares complejas.

Los centros de atención visual siguen rigurosos protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de los médicos y pacientes. “Los consultorios son sitios seguros”, aseguran los especialistas.