Zaira Nara habló de su crisis con Jakob von Plessen: “Me duele por la familia que somos”

Zaira Nara está en todos los portales por las versiones de crisis y separación de Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos. Se habla de infidelidad por parte de él y de que ella se habría mudado al departamento de alta gama de Buenos Aires de Wanda Nara.

Se habla mucho de lo que estaría pasando en la ahora ex pareja, salen muchas personas involucradas y para poner punto final a las suposiciones, la modelo habló con Pía Shaw y aclaró los tantos.

Este jueves, Zaira le mandó un audio de WhatsApp a la panelista de “LAM” para revelar qué es lo qué está sucediendo con su familia y cómo es su manera de afrontar la situación.

“De chiquita, cuando empiezan a hablar de mí, trato de no mirar, no escuchar, no leer, no responder, porque si no, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice”, explicó la morocha.

Zaira Nara y Jacob von Plessen

“Sabés que te adoro y recontra respeto tu trabajo y el de todos tus colegas que me escriben, y tampoco quiero parecer agrandada porque no respondo”, comentó y siguió: “Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire”.

Qué dijo Zaira Nara sobre Jakob von Plessen y su crisis

Zaira Nara fue contundente al referirse a Von Plessen: “Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París”.

“La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”, detalló.

“Es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme”, soltó Nara y agregó: “Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”.

Zaira y Wanda Nara junto a su madre.

Zaira Nara disfruta de su nueva vida en el departamento de Wanda Nara

Zaira Nara se mudó al departamento de Wanda

