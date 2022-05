Santiago del Moro enamoró a toda su comunidad con un nueva postal de su hija recién nacida

Santiago del Moro está viviendo un presente de puros éxitos. A nivel laboral le está yendo fantástico, ganó el Martín Fierro de Oro de la mano de “Masterchef Celebrity” y pronto conducirá la nueva edición de “Gran hermano”. Y su vida familiar le regala puras alegrías con la llegada de su tercera hija.

El conductor y su pareja María José Sánchez dieron a luz a Santa, la menor de la familia que comenzaron a armar hace 11 años atrás con Catalina y luego con Amanda (6).

La pequeña está a unos días de cumplir un mes de vida y ya fue presentada en público pero Santiago fue por más y subió una postal inédita de la niña de ojos celestes imponentes.

“Esta es la foto de Santa que mostré la noche de los #MartinFierro y que algun@s me pedían!!!”, escribió Del Moro con el primer plano del rostro de la beba que será ahijada de Analía Franchín.

Santa, la hija recién nacida de Santiago del Moro

Santiago confió el motivo por el que no le gusta que le saquen fotos

Santiago del Moro confío al aire de su programa radial “El club del Moro” que no le agrada que le tomen fotos: “Cuando hago las del canal, que ven que subo algo de ‘MasterChef’, es porque son de promoción; las piden o algo de eso. Pero no es que me pongo a sacarme con los participantes”.

“Creo que esa faceta mía tiene que ver con que mi madre era fotógrafa aficionada y de chico me sacaba fotos todo el tiempo; por eso le tengo como rechazo”, confesó.

Además dijo que le pone incómodo pedirle fotos a famosos: “Nació mi hija y nunca le hubiese sacado fotos si no me decían ‘sacale’. ¿Con Maradona? Con Diego no me saqué ni le hubiese pedido. ¡Me muero! Siento que voy a joder al otro...”.

El conductor agradeció en sus Story.

Santiago del Moro junto a sus hijas

Santiago del Moro y su esposa esperan la llegada de su tercer hija.

Santiago Del Moro