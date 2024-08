Youtuber mostró la otra cara del “barrio más temido de Mendoza”: héroes del fútbol y ganas de salir adelante

El youtuber Joaquín Santos , conocido por documentar las diversas realidades del mundo, sorprendió a sus seguidores con un nuevo video en el que explora el Barrio Santa Teresita de Las Heras , uno de los más temidos de Mendoza. Sin embargo, lejos de enfocarse en el peligro, Joaquín mostró la otra cara de los vecinos: la esperanza, el fútbol y el esfuerzo por un futuro mejor.

“Amigos, amigas, nuevo video. Me encuentro en Mendoza. Estoy en uno de los barrios más complicados, por lo menos eso me decían. Estoy en el barrio Santa Teresita, uno de los lugares sin duda, si le preguntas a un mendocino cuáles son los barrios más peligrosos te van a decir sí o sí, el barrio Santa Teresita. Hoy nos va a acompañar la barra número uno, la barra de Huracán Las Heras”, comenzó Joaquín mientras se graba junto a unos niños que lo acompañan en su recorrido.

Imágenes del video que subió Joaquín sobre su recorrido por el Barrio Santa Teresita. Foto: Joaquín Santos/YouTube.

A medida que caminaba por las calles del barrio, Joaquín estuvo acompañado por más de una docena de personas que compartieron sus experiencias de vida y la realidad del lugar. “Picante acá de todo. Tiroteos, guerra contra la yuta... No dejamos que roben en el barrio, las ratas no. Anti ratas, al vecino se los cuida”, comentaron algunos de los jóvenes, mostrando la complejidad del barrio que, aunque enfrenta desafíos, también protege y cuida a los suyos.

Uno de los jóvenes encapuchado explicó: “De por sí todos los pasillos no tienen salida, son todos cerrados, se van a encontrar con uno más corto, otro más largo, pero todo es cerrado”.

“¿Suele venir gente de otros barrios?”, les preguntó Joaquín y respondieron: “Sí, tenemos muchas conexiones con otros barrios que nos juntamos a jugar un picadito en el playón, comer un asadito. Hay una frase muy linda que usamos nosotros que es ‘un pibe menos en la esquina, un chico más en el playón’”.

El video también destacó a un joven que, encapuchado, reveló ser profesor de fútbol en el barrio. “El 90% de la gente del barrio labura, es gente honesta, buena, por eso mismo nos tienen a nosotros. Hoy nos ves encapuchados, pero por qué, yo no quiero que mis alumnos me vean así, entendés”, dijo, subrayando la importancia de la educación en la vida de los chicos. “Les pedimos la libreta de la escuela, cosa que no nos corresponde, pero lo hacemos porque los incentivamos a ser alguien más en la vida. Lo principal es el estudio para poder estar en la escuelita”, agregó.

Durante el recorrido, hablaron los tiroteos y la importancia de mantener a los niños fuera de las calles. “Los niños no tienen que estar en la calle, respetamos mucho eso. Somos un grupo que si hay que salir a los tiros no vamos a salir a lo alborotado. Hoy por hoy te puedo decir que está tranquilo, hay veces que se pudre mal como en todos lados, pero gracias a Dios vamos evolucionando para bien”, afirmaron.

Uno de los momentos más emotivos del video fue cuando presentaron a Matías Dieli, jugador de la primera de Huracán Las Heras y vecino del barrio. “Orgullo, son los primeros que están siempre (vecinos y amigos), pasan muchas cosas. Es complicado llegar, pero es todo esfuerzo y sacrificio”, comentó Dieli aquien llaman “el héroe del barrio”

Matías Dieli, el héroe del barrio, jugador de la primera de Huracán Las Heras y vecino del barrio. Foto: Joaquín Santos/YouTube.

A lo largo del video, Joaquín Santos capturó la esencia de un barrio que, a pesar de su reputación, está lleno de personas que la luchan pasa salir adelante y construir un futuro mejor para ellos y para los suyos.