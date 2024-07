Un youtuber se metió a filmar en el “barrio más peligroso de Mendoza”

El youtuber Joaquín Santos, conocido por capturar las diversas realidades del mundo en sus videos, publicó un nuevo contenido donde explora el Campo Papa , uno de los barrios más peligrosos de Mendoza . En su canal, intenta explicar problemáticas globales que “el mundo escucha y no analiza”, y esta vez decidió adentrarse la zona más conflictiva de la provincia

“Amigos, amigas, me encuentro en Mendoza. Estoy a punto de entrar al barrio más peligroso de la provincia, al barrio donde hace cinco días hubo un mega operativo donde se incautaron cualquier cantidad de cosas que ustedes se imaginaran. Acá probablemente no entre nadie que no sea del barrio y que no tenga nada que hacer acá”, dijo Santos en el inicio de su video, grabándose en primer plano. “Me dijeron andá con mucho cuidado. Acá estoy con la alerta máxima por más que venga con gente del barrio”, agregó.

Imágenes del video que subió Joaquín sobre su recorrido en el Campo Papa. Foto: Joaquín Santos/YouTube.

El youtuber se refería al mega operativo realizado en Campo Papa , donde 800 efectivos registraron 468 viviendas en solo 5 horas que permitieron dar con 6 detenidos en causas vinculadas a homicidios. El operativo tuvo como fin de buscar armas, municiones y drogas.

Acompañado por un joven residente del barrio, Santos exploró el barrio y entrevistó a varios de sus vecinos. “Los años han cambiado, antes tenía su pintura. Hay un montón de tensión, acá es así”, comentó su guía sobre el asentamiento.

“Es como que no quieren hablar mucho, nadie. Yo sabía donde me metía, pero fíjense en la situación, estoy viendo para todos lados porque hay gente por todos lados, pero miren así está la cosa acá”, narró en otro segmento del video, mostrando escenas del lugar.

Uno de los vecinos entrevistados aportó: “Hay gente y gente. Todos dicen que es totalmente diferente, pero se puede caminar, se puede andar siempre y cuando no ande un desquiciado que ande por la calle y quiera hacerle daño a la gente que quiera conocer”.

A lo largo del video, Santos conversa con jóvenes que viven en el barrio, algunos de ellos con el rostro cubierto, y recorre los pasillos y calles del conglomerado ubicado al oeste de Godoy Cruz, con el objetivo de conocer la historia de la gente y entender cómo es la vida en Campo Papa.