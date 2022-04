¡Ya era hora! Lola Latorre reconoció un dato sobre su vida privada que intrigaba a sus seguidores

De un tiempo a esta parte, Lola Latorre se dedica mucho más a las redes sociales y poco a poco, se transformó en una influencer. En Instagram, comparte cosas de su vida personal, de sus estudios y de su trabajo haciendo que el trato con sus seguidores fuera muy fluido, según Paparazzi.

En ese contexto es que todos conocieron a Jerónimo, su novio al que de un tiempo a esta parte, dejaron de ver en sus historias. Inclusive, en su cumpleaños, subió muchas fotos de su fiesta pero no había ni una sola del chico en cuestión.

lola latorre

Desde entonces, la joven fue consultada más de una vez si seguía en pareja y como ella no respondía, fueron por su mamá, que se limitó a negar una separación. Alguna vez este verano, Lola intentó desmentir las versiones de ruptura pero no hizo demasiado hincapié en eso.

Este domingo, después de tomarse unos días con su abuela Dora y su hermano Dieguito en Miami, aprovechó el tiempo muerto que le quedaba antes de subir al avión y respondió las dudas de sus seguidores. “No suelo hablar de estos temas por aquí pero desde hace meses que me preguntan si sigo de novia. Voy a responderles: no, no estoy más de novia. Estoy sola y súper bien. No tengo mucho más para decir”.

Lola Latorre

La relación de Lola y Jerónimo González Chávez comenzó como una amistad que con los años, se transformó en una linda relación. Estuvieron muchos años juntos y sus padres son íntimos amigos. Y aunque el vínculo de los chicos no prosperó, el trato entre ellos sigue siendo muy bueno.