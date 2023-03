Wanda Nara y la China Suárez, enfrentadas por un curioso detalle: “yo hago ravioles, ella hace ravioles”

Este jueves fue el cumpleaños de la China Suárez y las redes se llenaron con imágenes del increíble auto que le regaló su novio, el músico Rusher King. Wanda Nara no tuvo mejor idea que subir una foto junto a su nuevo vehículo y las redes explotaron. ¿No podía aguantar un día más?

Las comparaciones entre las mujeres no se hicieron esperar, pero la que salió peor parada fue la futura conductora de Masterchef.

Wanda mostró su nuevo auto, el mismo día que la China mostró el auto que le regaló Rusher King por su cumpleaños

“Hoy NO Wanda. Estamos con el descapotable de la china !”, “La china con auto nuevo y wanda automáticamente..., “Jamás jamases te vas a parecer a la china. Ni con todos los filtros del mundo”, “Yo hago ravioles.. ella hace ravioles...che.. pero wanda hace un mes atrás mostró que también le habían regalado un auto.. asique..”

Esos son algunos de los mensajes que se pueden el posteo de la ahora morocha, Wanda Nara, en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la China borró el video que había subido Silvia Canal, la representante de Rusher, y ella compartió entre sus historias, al lado del posteo de su novio, con quien está en su mejor momento.

LA HISTORIA DEL AUTO QUE LE REGALÓ RUSHER A LA CHINA

Consultado por la decisión de regalarle ese auto en particular, Rusher contó en una entrevista radial que todo empezó “cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”.

“Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, reconoció enamoradísimo el músico.

La China Suárez posteó como la pasó con su novio al reencontrarse.

Se trata de un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro. “Ahora está feliz de la vida”, agregó el artista con la alegría de saber que él tiene mucho que ver en la felicidad de la China.