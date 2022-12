Wanda Nara y L-Gante vieron el partido de Argentina junto a Jamaica y Tamara Báez estalló de furia

Desde que Wanda Nara regresó a la Argentina parece haber decidido no esconder su incipiente relación con L-Gante. La empresaria ya dejó en claro que no están juntos con Mauro Icardi, pese a que él hace todo para negarlo, y se la jugó por el cantante de Cumbia 420 con quien cenó el lunes a la noche y luego vieron juntos el partido de la Selección Argentina contra Croacia.

El artista subió una foto junto a Jamaica, desde su casa y en otra historia, una con Wanda Nara. De esta forma, el joven dejó en claro que su hija y la modelo estaban en el mismo lugar y que hubo presentación oficial, situación que enfureció a Tamara Báez, la ex de L-Gante y madre de la niña.

Además, él la mencionó en su historia y sumó un corazón rojo al lado del nombre de la rubia, y ella no tardó en repostear la imagen en su cuenta de Instagram.

L-Gante le presentó a Wanda Nara su hija, Jamaica.

Elián Valenzuela posó para la selfie con la camiseta de la Selección y su infaltable cadena de oro. En tanto que Wanda optó por un look más de entrecasa, más descontracturado, y a cara lavada, por lo que se los vio muy cómodos juntos.

Pero los tres no estaban solos, los acompañaron amigos del cantante que también habían ido con sus hijos, por lo que se armó una juntada para alentar al equipo de Scaloni.

L-Gante y Wanda vieron el partido juntos y Tamara Báez estalló de furia porque estaba Jamaica.

Jamaica en la pileta de la mano de Wanda Nara.

Tamara Báez apuntó contra L-Gante al ver que Wanda Nara conoció a Jamaica

Tamara Báez no tardó en reaccionar a las fotos que compartió L-Gante en sus redes. La joven compartió un chat de Instagram con el cantante 420 donde él le proponía encontrarse.

En la conversación se puede ver que el joven le pregunta qué hace y ella le responde: “No me llames que estoy re en una jajaja”. Ante esto, el cantante le desliza porder verse: “Bueno. Puedo ir. Llevo algo”

“Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mi a otra”, escribió Tamara sobre la captura del mensaje privado junto a su ex y agregó: “2 besito porque 3 mucha plata”, la canción de La Joaqui.

