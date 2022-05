Wanda Nara salió a bancar a de Brito: “Si la China te hace juicio yo te salgo de testigo”

La China Suárez no tiene paz. Después del Wanda Gate, todos los ojos de los programas de espectáculos están puestos sobre ella. Y los de Ángel de Brito no son unos ojos más. Casi como un cóndor andino, el conductor no le pierde pisada nunca.

Este domingo coincidieron en una de las fiestas que se celebraba después de la gala de los Martín Fierro. Allí la China le preguntó por qué él la odiaba tanto y según el propio conductor contó, él respondió que ella no era tan importante como para odiarla. En esa fiesta, la modelo y actriz estaba acompañada de quien todos señalan como su nuevo novio, el cantante Rusherking

Supuestamente esa noche firmaron de manera tácita una especie de acuerdo de paz que duró algunos bailes frente a los presentes y un par de horas más. Mientras de Brito contaba en LAM sobre su encuentro con la China, Yanina Latorre le informó sobre la existencia de esta carta documento. “¿Te mandó una carta documento?” preguntó el conductor a la vez que la panelista le contestó: “A vos también”.

En ese momento, Ana Rosenfeld se dispuso a explicar las diferencias entre mediación, intimidación y el juicio. De Brito, ni lento ni perezoso, le pidió que ella sea su abogada, sabiendo la gran amistad que une a la letrada con Wanda Nara.

Como un ajedrecista que va cinco jugadas adelante, de Brito contó lo que sería una movida magistral. Si a él lo acusaban de mentir con respecto al Wanda Gate, el podría “usar” a Ana Rosenfeld ya que ella aparentemente sí leyó los mensajes que hubo entre Mauro Icardi y la China Suárez. Jaque Mate.

Y como si fueran pocos en esta fiesta de cartas documentos e intimidaciones legales, apareció Wanda Nara que le escribió en vivo a la panelista Pía Shaw. “Si te hace juicio yo te salgo de testigo y voy a declarar al juicio” le aseguró la rubia al conductor.

Si pensaste que el Wanda Gate terminó, prepará pochoclo y sentate porque esto viene para largo.